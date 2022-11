Els comuns mouen fitxa i presenten 7 eixos al Govern per encarar els pressupostos

Els comuns han decidit moure fitxa i han presentat un pla de fins a set eixos al Govern de la Generalitat per encara els pressupostos del 2023. De fet, asseguren que aquest divendres començaran les negociacions formals amb l’executiu català i han definit les dues reunions que han tingut fins ara com a “exploratòries”. Així ho han fet la líder dels comuns, Jéssica Albiach, i el diputat al Parlament Joan Carles Gallego. De fet, Albiach ha desmentit que hagin tingut fins a tres reunions i ha avisat el Govern d’Esquerra Republicana que actuï de forma diferent, ja que és un executiu amb minoria, i ha demanat que els hi presentin els comptes, que assegura que encara no han fet. A més, Albiach ha posat pressa en els terminis, i espera que el Govern aprovi els comptes en les properes tres setmanes per poder-los tenir enllestits abans de febrer.

De fet, Albiach ha desmentit que les negociacions estigui avançades i ha assegurat que amb la proposta dels comuns “mouen fitxa” davant d’un Govern que ha definit com a “passiu”. “Estem un Govern que va excessivament lent”, ha assegurat Albiach. En aquest sentit, també s’ha expressat el diputat al Parlament Joan Carles Gallego, qui espera uns “pressupostos diferents” als de l’any passant i amb uns comptes d’esquerres.

La presidenta del grup d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, al Parlament | ACN (Jordi Borràs)

Alhora, Albiach ha avisat que no permetran que la crisi econòmica la “paguin els de sempre” i combatran “aquells que vulguin baixar els impostos als rics. Amb això, ha reivindicat tenir un pla per combatre el preu de l’habitatge i l’augment del cost del a vida. En aquest sentit, Joan Carles Gallego ha explicat fins a set eixos que proposaran al Govern, per tal de combatre l’augment del cost de la vida.

Escut social de 1.000 milions d’euros

Les principals propostes dels comuns er combatre l’augment dels preus i la inflació és la d’un escut social de 1.000 milions d’euros. Entre les propostes en aquest sentit, hi ha la d’allargar les bonificacions actuals al sistema tarifari del transport públic durant tot l’any 2023 i incorporar-ne altres com culminar la integració tarifària amb la T-Mobilitat per a tot el territori durant el 2023, la gratuïtat del a T-16, o la millora de la tarificació social per a joves de fins a 30 anys, gent gran, persones en situació d’atur i altres col·lectius vulnerables.

En aquest àmbit, també demanen l’actualització de l’IRSC i les prestacions que hi estan indexades, com la Renda Garantida i altres prestacions socials, millorant-ne també la gestió i contingut i la coordinació amb les prestacions estatals com l’Ingrés Mínim Vital (IMV). A mes, demanen congelar les tarifes dels menjadors escolars, un sistema d’ajuts per apaivagar la pujada de les factures energètiques per a llars amb rendes anuals disponibles inferiors a 35.000 euros, autònoms i pimes, així com incrementar el pressupost d’ajudes al lloguer fins als 50 milions d’euros.

Transició energètica

Els comuns també demanen al Govern posar en marxa l’Empresa Pública d’Energia com a comercialitzadora, en comptes que s’utilitzi únicament per als edificis públics. En aquest àmbit, posen sobra la taula un desplegament massiu de plaques solars a llars vulnerables, que seria subvencionar la seva instal·lació a aquelles llars amb ingressos inferiors als 35.000 euros anuals. També ho demanen a les comunitats de propietaris i bonificar la instal·lació de plaques per les petites i mitjanes empreses.

Pla pels trens

Els comuns també demanen el traspàs de les competències de l’AVANT per tal de posar en marxa una xarxa catalana d’alta velocitat, així com trens-tram al Camp de Tarragona, al Bages i a la Costa Brava. A més, hi ha la proposta de la connexió entre Reus, Barcelona i Girona en alta velocitat.

L’accés a l’habitatge

Els comuns proposen doblar el pressupost dedicat a polítiques d’habitatge arribant als 1.500 milions d’euros, així com ampliar el parc públic de lloguer en un mínim de 5.000 habitatges. A més, proposen eliminar el sensellarisme, ampliar el programa Reallotgem amb 60 milions d’euros, implementar unitats antidesnonaments i mobilitzar tots els pisos buits. També aposten per un impost als habitatges buits.

Sanitat pública

El punt principal en aquest apartat és avançar cap el 25% a l’Atenció Primària en els primers tres anys, així com donar un impuls als programes en salut bucodental i crear un servei de suport picològic adreçat a adolescents i joves.

Educació

Els comuns aposten per garantir que tots els infants facin activitats extraescolars dos dies a la setmana de forma gratuïtat , així com la gratuïtzació dels menjadors escolars. També demanen revertir les retallades i una equiparació salarial de professorat FP al de Secundària. Alhora, volen una sisena hora als centres públics d’infantil i primària i una millora a la xarxa i oferta de la FP.

Fiscalitat

En Comú podem aposta per un impost de grans vaixells i a les activitats econòmiques que generen gasos d’efecte hivernacle. A més, exigeixen la modificació de l’IRPF en l’àmbit de la tarifa autonòmica als dos darrers trams de la base liquidable de l’IRPF (120.000 a 175.000 i més de 175.000) de +1 i +1’5 punts respectivament. Alhora, aposten per una modificació de +0’25 punts de la tarifa autonòmica de la base liquidable de l’impost quan aquesta superi els 1’3M€. A més, tant Albiach com Gallego han descartat rebaixes fiscals i consideren que la única “línia vermella” és “no fer res”.