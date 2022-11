Nou tall de circulació de tres hores a Rodalies per una avaria d’Adif

La circulació de trens a l’R1 i l’RG1 ha estat interrompuda aquest dijous al matí més de tres hores entre Arenys de Mar i Calella per una incidència a la infraestructura d’Adif a Sant Pol de Mar, segons ha informat la mateixa empresa estatal d’infraestructures ferroviàries i Renfe. Adif ha avisat de l’avaria poc cap a tres quarts de nou del matí i ha comunicat que ha quedat solucionada minuts abans de les dotze del migdia. L’empresa ha assegurat a primera hora que els seus tècnics ja es trobaven sobre el terreny per intentar solucionar la incidència tan aviat com fos possible. Per la seva banda, Renfe ha anunciat que les afectacions podrien “superar els 30 minuts”. No hi ha hagut informació sobre la naturalesa de la incidència ni quant temps es trigarà a resoldre-la.

Rodalies Barcelona, línea R1: Interrumpida la circulación entre Arenys de Mar y Calella por una incidencia en la infraestructura en Sant Pol de Mar.

Personal de Adif está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) November 17, 2022

Afectacions que poden superar els 30 minuts derivat d'incidència que afecta les instal·lacions entre Calella i Sant Pol — R1 Rodalies 🤖 (@rod1cat) November 17, 2022

Segons ha informat Renfe, mentre durés la reparació per part dels tècnics d’Adif es farien “transbordaments tren a tren a Sant Pol”, és a dir, que el viatger que anava amb un tren en sentit Barcelona baixaria a Sant Pol i pujaria en un altre tren que circulava en sentit nord i que faria el recorregut invers. En sentit contrari, l’usuari que viatjava cap a Blanes baixaria a Sant Pol i pujaria al tren que en sentit sud i faria el servei en sentit invers. Amb aquesta mesura, Renfe assegurava que es minimitzaria l’afectació i no es perdria “la continuïtat en el desplaçament dels viatgers”.

L’R1 ha patit diverses incidències els últims mesos

Aquest tram de l’R1 ha patit diverses incidències en els últims mesos. A mitjans d’octubre un atropellament va obligar a interrompre el servei en el mateix tram, mentre a principis de setembre un tren amb destinació a Calella va quedar atrapat entre Pineda de Mar per una avaria a la catenària. Unes 300 persones van haver de ser evacuades i van esperar més de dues hores als autobusos enviats per Renfe per continuar el viatge per carretera.

A finals de l’any passat una altra avaria va obligar a interrompre la circulació entre Blanes i Maçanet. La línia va patir un manca d’alimentació elèctrica en les instal·lacions d’Adif. Tres dies abans, un atropellament a Pineda de mar va provocar una altra interrupció del servei.