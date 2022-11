El Govern es reunirà amb PSC i Junts per desencallar els pressupostos

El Govern té previst reunir-se demà dijous amb el PSC i divendres amb Junts per Catalunya per intentar desencallar les negociacions per aprovar els pressupostos del 2023. En principi el Govern havia vetat el PSC pel que fa als comptes, però finalment els han inclòs en la ronda de trobades per intentar tirar endavant els pressupostos. Segons fonts de Palau consultades per l’Agència Catalana de Notícies, aquestes dues reunions seran tècniques i no hi participaran les conselleres Laura Vilagrà i Natàlia Mas. L’executiu s’ha reunit fins ara amb els Comuns, que asseguren estar lluny d’aprovar els pressupostos.

El Govern sosté que és amb ells, amb En Comú Podem, amb qui més s’ha avançat en aquest procés per aprovar els pressupostos, tot i que els comuns ho neguen. Els de Jéssica Albiach asseguren que les converses encara estan en una fase inicial i que el Govern encara no els ha ensenyat els números que han calculat. Tant ells com el PSC han reclamat al Govern en diverses ocasions que comenci a negociar els pressupostos del 2023 d’una manera més concreta. Pel que fa a Junts, ha d’enviar un catàleg de demandes a l’executiu per poder treballar els comptes en les pròximes reunions.

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, en el debat de política general / MIREIA COMAS

El PSC apressa el Govern perquè no els faci perdre el temps

Els socialistes continuen apressant el Govern per començar a negociar els comptes d’una manera més concreta i tenint davant els números. Així ho va traslladar la portaveu del grup parlamentari PSC i Units per Avançar, Alícia Romero, en una roda de premsa després de la primera trobada amb el Govern per parlar dels pressupostos. “Esperem que no ens facin perdre el temps. El Govern ha de donar resposta a la crisi social i la inflació i la millor forma són els pressupostos”, va exigir només un dia després de la primera reunió, que es va fer el passat 7 de novembre. La pròxima serà aquest dijous, tot i que només serà tècnica.

Romero va tornar a avisar aquest dimarts que el partit votarà en contra dels pressupostos si el Govern no tanca una negociació amb ells abans de tramitar-los al Parlament, el que ha afegit encara més pressió a l’executiu d’Aragonès. De fet, la portaveu socialista els reclama que “accelerin” la negociació per tenir uns comptes l’any que ve.

La portaveu del grup parlamentari del PSC, Alícia Romero, en roda de premsa al Parlament | ACN (Sara Escalera)

Fa dies que ERC ha rebaixat el to contra el PSC, que en un començament estava vetat en la negociació. El president d’ERC, Oriol Junqueras, va prometre fa un mes que no tancarien nous pactes amb els socialistes perquè avalaven la “repressió”, però aquesta setmana ha canviat el discurs i ara assenyala que el PSC s’ha de “reconciliar” amb la societat catalana. La prioritat continua sent aprovar els comptes amb els Comuns i amb Junts, però sobre la taula hi ha altres escenaris: la possibilitat d’aprovar-los amb els socialistes o no poder aprovar els comptes i haver de prorrogar els actuals.