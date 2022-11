Junqueras reivindica els “grans èxits” de la modificació del codi penal

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha definit la supressió de la sedició i la “millora” del delicte de desordres públics com “dos grans èxits”. Ho ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dissabte en ser preguntat per l’anunci sorpresa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que el PSOE i Unidas Podemos proposarien eliminar la sedició i incloure un altre tipus de “desordres públics agreujats”. Junqueras creu que aquesta proposta farà que “els aparells antidemocràtics de l’Estat tinguin menys eines per a fer el seu treball antidemocràtic” i ha recordat que “quantes menys possibilitats tingui el Tribunal Suprem per a retorçar el dret, millor”.

Descarta que la modificació permeti extradicions

Així, ha reivindicat la feina del seu partit per aconseguir aquest canvi en el codi penal malgrat admetre que amb aquesta modificació alguns exiliats com la secretària general d’ERC, Marta Rovira, no podran tornar. El líder d’ERC ha descartat que la modificació del codi penal permeti extradicions tal i com va insinuar aquest divendres el PSOE perquè el Suprem “manté l’acusació de rebel·lió contra alguns exiliats”.

Desvincula la reforma dels pressupostos de l’Estat

Junqueras també ha estat preguntat per si aquesta iniciativa permetrà que ERC aprovi els pressupostos de l’Estat per al 2023 o, si pel contrari, és una qüestió diferent. El líder d’ERC ha assegurat que l’aprovació dels pressupostos “ja es veurà” perquè primer cal veure exactament quan s’aprova aquesta eliminació de la sedició i la modificació del codi penal.

A banda, el president d’ERC ha assegurat que espera que la iniciativa s’aprovi al Congrés dels diputats amb millores que plantegin altres grups parlamentaris. Així, ha cridat als partits del Congrés a aprovar el canvi en el codi penal malgrat la gran oposició de la dreta i en especial del PP: “Alinear-se seria bo per a tots”.