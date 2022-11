Junts, sobre la reforma del Codi Penal: “Sembla redactada per Marchena”

El portaveu i vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha assegurat que la reforma del Codi Penal, que deroga la sedició i reforma el delicte de desordres agreujats, “sembla redactada pel mateix jutge Marchena”, que va ser qui va jutjar els presos polítics independentistes. Alhora, Rius assegura que “recull tots els continguts que van inspirat l’A por ellos” de l’octubre del 2017 i considera que la regulació dels delictes contra l’ordre públic “col·lisionen contra l’exercici dels drets fonamentals”.

A més, Rius ha anunciat que Junts presentaria diverses esmenes, on s’hi especificarà que només es derogui el delicte de sedició i que es concreti quin es conseqüències poden tenir pels represaliats, tal com es va fer a l’hora de derogar el delicte d’insubmissió. “Estem treballant en un text alternatiu, on només es parli la derogació de la sedició”, ha explicat Rius. “El PSOE només vol forçar la reforma del Codi Penal per forçar l’extradició del president Puigdemont. Ens resulta sorprenent que ERC avali totalment aquesta maniobra”, ha opinat Rius.

El portaveu adjunt del grup parlamentari de Junts, Josep Rius, al ple del 20 d’octubre del 2022 / Francesc Xavier Subias Salvó (Parlament)

ERC es queda sola apostant per la reforma

Per això, ha volgut fer especial èmfasi en el fet que s’hagi pactat “d’esquenes del conjunt dels represaliats” i ha instat a la creació d’un espai unitari independentista. “ERC s’ha quedat sola defensant la reforma del Codi Penal i cap entitat ni partit independentista hi ha donat suport”. En aquest sentit, demana una reflexió a ERC i constata com la setmana passada el Parlament va evidenciar la solitud del seu Govern.

Per això, el vicepresident de Junts ha criticat que ERC hagi donat suport a la mesura: “És una reforma per ‘deixar-ho estar’, per un partit que ha aparcat la independència i prefereix gestionar l’autonomisme, amb un govern fet també ‘per deixar-ho estar’, farcit de consellers autonomistes fitxats en el mercat d’hivern de la vella política”.

Rius ha volgut posar el dita a la llaga davant les “discrepàncies internes” dins de les files republicanes pel que fa a les aliances amb el PSC. “Oriol Junqueras descartava el pacte amb els socialistes pels pressupostos, mentre el president Aragonès el desacreditava no vetant-los”, ha recordat el també vicepresident de Junts per Catalunya.

Junts espera que el Govern els presenti els pressupostos

Pel que fa als pressupostos de la Generalitat ha assegurat que Junts està treballant en les seves propostes de decàleg. A més, demanen que la consellera d’Economia, Natàlia Mas, concreti els comptes i els presenti, ja que assegura que en la primera i única reunió no ho va fer.

Pel que fa a la manifestació del 6 de desembre de l’ANC contra la reforma del delicte de desordres públics agreujats, ha assegurat que sempre són “favorables” a participar en aquest tipus de mobilitzacions, tot i que ha explicat que vol parlar amb totes les entitats sobiranistes abans de decidir-ho.