Ayuso ataca l’independentisme per tapar la protesta contra les retallades

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a tornat a atacar l’independentisme per tapar l’èxit de la manifestació contra la seva política de retallades a la sanitat madrilenya, que aquest diumenge va aplegar a un mínim de 200.000 persones a Madrid. Ayuso ha assegurat que els independentistes “busquen imposar un règim totalitari” i ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez de reformar la sedició com a part d’un “pla” per “instaurar a Espanya, al marge dels mecanismes constitucionals, una república federal laica”.

La dirigent popular ha denunciat que Sánchez i els seus “socis parlamentaris” tenen una estratègia per “desmembrar Espanya com a nació”, ha dit en un esmorzar del Club Siglo XXI. “Són expansionistes, imperialistes i viuen del greuge”, ha criticat Ayuso en referència als independentistes.”Si se sortissin amb la seva i declaressin la independència, deixarien centenars de milers de compatriotes sense drets, hi hauria ciutadans de primera i de segona, cauria l’estat de dret a tot Espanya”.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la sessió de control a l’Assembla de Madrid | ACN

Protesta massiva a Madrid contra Ayuso

Almenys 200.000 persones s’han manifestat aquest diumenge a Madrid per defensar la sanitat pública i denunciar la política de retallades d’Ayuso i el PP a la regió. La protesta, convocada per diferents col·lectius de professionals de la sanitat i que comptava amb el suport de l’esquerra madrilenya, ha alertat que la gestió d’Ayuso està posant en risc el sistema de salut de la comunitat. També han criticat el pla de reobertura de les urgències extrahospitalàries, que estan derivant professionals entre centres i contempla les consultes telemàtiques per reduir el temps d’espera.

Ayuso ha assegurat que la manifestació d’aquest diumenge no era “en defensa de la sanitat pública, sinó per buscar un nou lideratge a la ultraesquerra a la Comunitat per la desfeta que patirà el Partit Socialista”. La presidenta madrilenya considera que si la manifestació hagués estat realment per defensar la sanitat, dos milions de madrilenys haurien sortit al carrer.