Troben mort l’home de 84 anys desaparegut a Sant Cugat

La Policia Local de Sant Cugat ha trobat mort l’home de 84 anys desaparegut aquest dimecres. Segons ha informat la policia, el cos sense vida de l’home ha estat localitzat al barri de Can Magí, a la zona del torrent dels Ferrussons. La família havia denunciat la seva desaparició i els Mossos d’Esquadra havien demanat la col·laboració ciutadana per intentar trobar-lo.

L’última notícia que s’havia tingut d’ell era que va sortir de Collfavà per anar a una clínica de la Rambla del Celler, on tenia una cita a mig matí, però mai hi va arribar. Segons ha informat el mitjà local Cugat.cat, el cos de l’home no presentava signes de violència. L’Ajuntament de Sant Cugat ha agraït la col·laboració dels veïns i dels cossos de seguretat i ha traslladat el condol a la seva família.

🔴 La Policia Local ha trobat a primera hora del matí sense vida, a la zona del torrent dels Ferrussons, el veí de 84 anys desaparegut aquest dimecres. L'Ajuntament agraeix la col.laboració ciutadana i dels diferents cossos, i es posa a disposició de la família. DEP pic.twitter.com/biZW5b0Ant — Aj. Sant Cugat (@ajsantcugat) November 17, 2022

Un jugador de rugbi britànic continua desaparegut

La família d’un conegut jugador de rugbi britànic ha demanat ajuda per localitzar-lo després que desaparegués fa gairebé dues setmanes a Barcelona. Levi Simeon David va ser vist per última vegada el 29 d’octubre a The Old Irish Pub, ubicat a la Rambla i molt popular entre la comunitat estrangera de la capital catalana. L’incident es va saber només uns dies després de la mort d’un jugador de rugbi australià a la Sala Apolo. La desaparició del jove, de 24 anys i enrolat a les files del Bath Rugby, ha creat una gran commoció al Regne Unit, on la premsa s’ha fet ressò de la notícia.

Troben el jove desaparegut a Fonollosa

Fa unes setmana un jove de 18 anys amb discapacitat intel·lectual desaparegut a Fonollosa va ser localitzat sa i estalvi a casa d’uns familiars a Tordera. El noi va desaparèixer sense donar pistes després de fer una passejada i es va organitzar un ampli dispositiu dels serveis d’emergència per intentar trobar-lo: 12 dotacions de Bombers, entre elles el GRAE, així com l’operatiu de suport i unitats canines. El dispositiu es va centralitzar des de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages.