Troben sa i estalvi el jove de 18 anys desaparegut diumenge a Fonollosa

El jove de 18 anys i veí de la urbanització de Canet de Fals (Fonollosa) ha estat localitzat sa i estalvi a casa d’uns familiars de Tordera, al Maresme. El noi, amb discapacitat intel·lectual, va desaparèixer aquest diumenge i els Mossos d’Esquadra i els Bombers de la Generalitat l’han estat buscant des que la família va alertar, a les 21.50 hores, que no havia tornat a casa després d’un passeig. Els cossos d’emergència van començar la recerca del jove als entorns de la urbanització on viu i hi han estat treballant 12 dotacions de Bombers, entre elles el GRAE, així com l’operatiu de suport i unitats canines. El dispositiu es va centralitzar des de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages.

Evitar una tragèdia com la del passat mes de juliol

L’últim cas d’un noi jove desaparegut a Catalunya va ser un noi de 20 anys del qual es va perdre el rastre al riu Ebre. Es va organitzar un dispositiu amb una quinzena de vehicles dels Bombers per trobar aquest noi a Benissanet, a la Ribera d’Ebre, la zona on va desaparèixer mentre nedava amb els seus amics. Segons els seus amics, el noi es va submergir tot i no saber nedar gaire bé i va desaparèixer. Va ser llavors quan els seus amics van donar l’avís i es va muntar l’operatiu. Es va buscar pels marges del riu i també a l’aigua amb unitats subaquàtiques que van fer immersions. Hi van participar també cinc embarcacions -tres de Bombers de la Generalitat i dues de Mossos d’Esquadra-. El dispositiu va arribar a suspendre’s durant uns dies i després es va reprendre. Finalment, el cas va acabar amb tragèdia i el noi va ser trobat sense vida ofegat al riu. Els Mossos han estat treballant des d’aquest dilluns per evitar una tragèdia com aquesta en el cas del noi de Fonollosa.