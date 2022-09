Detinguts a Reus per un robatori amb força a casa d’un matrimoni gran

Els Mossos d’Esquadra han detingut tres persones, dos homes i una dona de 24, 25 i 39 anys, respectivament; com a presumptes autors d’un robatori amb força a Reus. A la dona també se li atribueix un delicte de robatori amb violència. El passat 22 de setembre, cap a les 16.45 h, la detinguda va saltar la tanca d’una casa al carrer Bellavista, on hi viu un matrimoni d’edat avançada, i va demanar auxili pel seu nen a la dona, que es trobava al jardí. En aquest moment, l’acusada va abordar-la i va estirar-li una polsera, però no va aconseguir prendre-li. Poc després, la víctima avisava els Mossos, que es van personar al lloc i, mentre li prenien declaració a la dona, els agents van observar que un noi treia el cap per la cantonada interior de la casa del matrimoni.

En veure a la policia, el jove surt del domicili i intenta fugir, però els mossos l’aturen i l’identifiquen. El noi els diu que és un repartidor de propaganda, però el marit de la víctima surt de la casa assegurant que el noi acabava de sortir de casa seva. Els agents el detenen per un robatori amb força després de fer-li un escorcoll i trobar-li llibretes bancàries i targetes de crèdit que el matrimoni va reconèixer de la seva propietat.

Pla de detall del lateral d’un dels vehicles dels Mossos d’Esquadra | ACN

Detenció dels altres sospitosos

Pocs minuts després d’aquesta primera detenció, una altra dotació que patrullava pels voltants de la casa observa un jove que, en veure’ls, també intenta fugir, però els agents li ho van impedir. El noi els diu que té la documentació al seu vehicle i l’acompanyen, però, un cop allà, els mossos observen que a l’interior hi ha una dona que coincideix plenament amb la descripció de l’autora de l’intent de robatori de la polsera. Els detenen i, a la dona, se li afegeix el càrrec de temptativa de robatori amb violència.

Un ingressa a presó, dos queden en llibertat amb càrrecs

Un cop a comissaria, durant l’escorcoll a un dels detinguts, els mossos troben joies provinents del robatori amb força. A més, a aquest detingut també li constava vigent una ordre europea de detenció.

Els arrestats van passar divendres passat, 22 de setembre, a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Reus i el jutge va decretar l’ingrés a presó per l’home a qui li constava l’ordre europea de detenció. La dona i l’altre home van quedar en llibertat amb càrrecs.