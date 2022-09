Detingut per agredir dos vigilants municipals amb un matxet

Nit moguda a Olivella (Garraf). Dos vigilants municipals han estat agredits a bufetades, cops de puny, amb un matxet i mobles. Una actuació per un cas de violència de gènere ha acabat amb els dos vigilants ferits i dues persones detingudes, una dona i un home del municipi. De fet, el cas es va complicar tant que els vigilants van detenir la dona després de la seva intervenció i l’home va ser detingut poca estona després, atès que havia fugit durant la intervenció policial.

Els dos presumptes agressors han estat denunciats als Mossos d’Esquadra i posats en disposició judicial. Els agents han necessitat d’assistència mèdica. En l’operatiu van participar tres vigilants municipals, el que plegava del torn de tarda i els dos que entraven al torn de nit, a la vista del risc del cas.

La dona que ajudaven, de víctima a agressora

Segons ha pogut saber El Món, els vigilants van rebre un avís a les 9 de la nit per part d’un veí que en un domicili d’Olivella un home estava agredint una dona. Els tres agents van respondre al requeriment i en arribar al lloc dels fets van sentir els crits d’una dona a l’interior de la casa. “No em peguis més, si us plau, ajuda, ajuda!”, clamava la suposada víctima. Els agents van poder veure com l’home empentava la dona i l’arrossegava per la rampa del pàrquing. Els agents es van identificar i van ordenar a l’home que desistís del seu comportament i van requerir el suport dels Mossos d’Esquadra.

Tot i les amenaces de l’agressor, els agents van entrar a la casa per aturar l’agressió, però un fet va donar la volta a la història com un mitjó. Només entrar, sempre segons l’atestat, el primer policia va rebre un cop de puny a la cara que el va fer caure a terra de l’entrada del pàrquing del domicili. Els altres agents van intentar reduir i detenir l’home però, curiosament, la dona -anteriorment agredida- va començar a clavar bufetades i cops de puny als agents que intentaven emmanillar l’atacant. Gràcies a la reacció de la dona, l’home va poder fer-se escàpol i va anar a l’interior del domicili.

“Us mataré a tots”: el crit amb el matxet a la mà

L’home va començar aleshores a clavar cops dins del domicili fins que va tornar a aparèixer, al punt on els agents intentaven retenir la dona, armat amb un matxet. Amb el crit de “us mataré a tots” li va intentar agredir amb l’arma un agent, que en un moviment instintiu va poder esquivar-la apartant el cap. “Si no, l’hauria clavat un cop de matxet a la cara”, explica l’atestat. Els agents no van tenir més remei que disparar el seu esprai de pebre, que duien com a arma reglamentària.

L’home va tornar a l’interior de la casa, i continuant amb els crits, va sortir al balcó llançant objectes contra la policia, com ara una cadira i un tros de fusta amb claus que va impactar al braç d’un dels agents. L’agressor va començar a tossir i va fugir. Quan van arribar els Mossos d’Esquadra, l’home no era al domicili que va ser detingut una estona després.