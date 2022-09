Els Mossos investiguen un nou apunyalament aquest cap de setmana

Nou apunyalament a Catalunya en un cap de setmana on se n’han produït diversos, sobretot en el marc de les festes de la Mercè a Barcelona. Aquest dissabte a la nit es va produir un apunyalament al centre de Sant Cugat del Vallès, segons ha avançat Nació Digital i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies. Els Mossos d’Esquadra l’estan investigant, però no es tem per la vida de l’home apunyalat malgrat haver resultat ferit greu. La víctima va rebre dues ganivetades, una al pit i l’altra al coll, i se la va haver de traslladar de forma urgent a la Mútua de Terrassa. Els fets es van produir cap a les 22 hores de la nit de dissabte a l’avinguda Catalunya d’aquest municipi, però es desconeix el mòbil d’aquest atac. De fet, encara no s’ha pogut detenir ningú, ja que l’autor de l’apunyalament va fugir corrents i encara no se l’ha pogut atrapar.

Apunyalament també a Barcelona

Aquesta mateixa nit s’ha produït un altre apunyalament, aquest cop a Barcelona, en el marc de les festes de la Mercè, que aquest dissabte ja van deixar un mort i diversos ferits. La Guàrdia Urbana ha anunciat aquest dilluns la detenció d’un home per una agressió amb arma blanca. Els fets van succeir ahir a les sis de la matinada, un cop els concerts ja havien acabat i quedava poca gent al carrer. La policia municipal va detenir dues persones a la Gran Via, a prop de la Plaça d’Espanya, després de rebre un avís per una baralla que va concloure amb un ferit lleu que ja ha estat donat d’alta.

A banda, un comunicat de l’Ajuntament assenyala que la policia ha detingut tres persones per robatoris amb violència, sobretot telèfons mòbils i que el Servei d’Emergència Mèdiques (SEM), per la seva banda, ha atès 33 persones, 32 lleus i una menys greu.