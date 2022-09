Música i rialles en la celebració de la Mercè a l’Antiga Fàbrica Damm￼

L’Antiga Fàbrica Damm ha acollit aquest diumenge una jornada plena de música i rialles. Amb motiu de les festes de la Mercè, el recinte històric de la cervesera s’ha convertit, com ja és costum, en una de les seus del BAM Barcelona Acció Musical i el MAC Festival.

Gent de totes les edats ha pogut gaudir de les actuacions de nous talents musicals convidats pel BAM. Així mateix, el recinte disposava de diverses food trucks que oferien una àmplia oferta gastronòmica. Hamburgueses, frankfurts, natxos amb guacamole, fish and chips… una gran quantitat de plats i menjars disponibles per aguantar tot el dia ballant.

El matí ha començat amb la música de la DJ Marta Mer, que ha animat als primers visitants a ballar. Tot seguit, la mallorquina Júlia Colom ha delectat el públic amb les seves cançons que combinen tradició i modernitat. Una barreja harmònica amb algunes peces del panorama mallorquí i pròpies. Al migdia, els visitants han menjat acompanyats d’una cervesa Damm i la música de la DJ Meritxell de Soto.

25.09.2022, Barcelona Festes de la Mercè 2022. Concert de La Cooba a l’Antiga fàbrica Damm. foto: Jordi Play



El jovent gaudeix d’una tarda de música a la Damm

La festa ha continuat a la tarda, on s’ha vist un públic més juvenil. Grups d’amics, parelles… han visitat l’Antiga Fàbrica Damm per veure els seus cantants preferits. Artistes emergents com Krissia, Lil Ella –amb el seu híper-pop d’habitació– o el grup Fotos de la novia s’han trobat amb un públic immers en els concerts.

El reggaeton de la Cooba i la Queency ha sigut, sense dubte, el que més ha fet vibrar al públic durant el dia d’avui. Una gran actuació que també ha sigut molt especial per a les dues artistes. “Mai havia pensat que podria cantar a la Mercè, les festes de la ciutat on he nascut. La música m’ha fet complir somnis”, ha explicat la Cooba. La jornada de diumenge ha acabat amb Al-V. Una música molt més experimental, però que no ha fet decaure al públic gràcies al seu ritme electrònic.

Espectacles pels més petits

A l’entrada del recinte s’han fet diversos espectacles pels més petits.

Acròbates, pallassos, ballarins… han passat pels dos espais preparats al carrer, que ha quedat tallat a la circulació.La jornada d’actuacions l’ha iniciat l’acròbata i pallassa Cris-is amb l’espectacle ‘Wet Floor’, en el que una dona de la brigada de la neteja –Cris-is– ha de condicionar un escenari. Una tasca aparentment senzilla, però que esdevindrà una missió impossible. Les peripècies de l’artista han despertat les primeres rialles del dia en els més petits i, fins i tot, els pares.

Just en el moment d’acabar l’actuació, els espectadors han anat ràpidament a l’altre espai preparat per agafar un bon lloc i poder veure amb les millors condicions el següent espectacle. Durant tot el dia, a més, els infants han pogut veure les seves habilitats amb les mans gràcies als jocs de Toc de Fusta. Diversos tipus de trencaclosques de fusta amb engranatges han entretingut durant una bona estona als visitants.

Duo Kaos, vingut des d’Itàlia, ha deixat bocabadat al públic amb ‘Time To Loop’. La parella d’acròbates ha fet tota mena de filigranes amb una bicicleta. Seguidament, han vingut moltes rialles amb La Tal i el seu ‘show’ The Incredible Box.

Els viatges pel món no han parat. La companyia Ertza ha fet uan dansa contemporània pròpia de la cultura urbana africana. Una actuació que ha tancat la jornada d’avui i no ha deixat indiferent ni petits ni grans.

Tots els espectacles s’han repetit en el mateix ordre a la tarda. I si per algun cas no han pogut assistir-hi, aquests també es faran durant el dia de demà.