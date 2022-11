Crida per trobar un home de 84 anys desaparegut a Sant Cugat

Els Mossos d’Esquadra busquen un home de 84 anys desaparegut a Sant Cugat. Es tracta de José Quílez Rubio, que en el moment de desaparèixer duia una camisa a quadres i jersei verd i feia servir un bastó. Segons la seva família, que ha difós la seva foto a les xarxes socials, l’última notícia que tenen d’ell és que aquest matí a les 11 va sortir de Collfavà, a Sant Cugat, per anar a una clínica a la Rambla del Celler on tenia cita a les 11:30. No hi ha arribat mai i la família el busca perquè no té cap mena d’informació d’ell des del matí. La família afegeix que la policia local, els Mossos d’Esquadra i Protecció Civil ja estan al corrent d’aquesta desaparició.

L’home de 84 anys desaparegut a Sant Cugat / Instagram

Un jugador de rugbi britànic continua desaparegut

Només uns dies després de la tràgica mort d’un jugador de rugbi australià a la discoteca Apolo va tornar a desaparèixer un jove jugador del mateix esport. La família de Levi Simeon David, un jugador de rugbi britànic que estava de vacances a Barcelona, va fer una crida a través de les xarxes socials per mirar de localitzar-lo, però la crida no ha donat els fruits esperats i el jugador continua desaparegut. L’últim cop que se’l va veure va ser el 29 d’octubre a l’interior de The Old Irish Pub, a la Rambla. Es tracta d’un local molt freqüentat per britànics i irlandesos. En el cas d’aquest jove de 24 anys, va ser l’últim lloc on se’l va veure i a hores d’ara continua en parador desconegut. Autoritats i familiars demanen col·laboració ciutadana per localitzar-lo.

David és àmpliament conegut al Regne Unit perquè va sortir a X Factor i posteriorment va ser el primer jugador de rugbi en declarar-se bisexual. La premsa britànica es va fer ressò de la desaparició i continua demanant col·laboració per trobar-lo.