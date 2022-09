Sant Cugat del Vallès declara Pablo Llarena persona non grata

Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) ha declarat aquest dilluns al magistrat del Tribunal Superm Pablo Llarena persona non grata, tal com avança el Tot Sant Cugat. Ha estat a proposta de Junts per Sant Cugat a través d’una moció presentada i que ha aprovat el ple municipal amb els suports d’Esquerra Republicana i la CUP, tot i que fa un any els republicans votessin en contra. Llarena té una casa a la capital de Vallès Occidental.

El magistrat del Suprem Pablo Llarena

ERC critica a Junts

Tot i que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Sant Cugat a la moció, els republicans s’han mostrat molt crític amb Junts per Sant Cugat. En aquest sentit, els republicans han recriminat l’actitud dels de Junts, tal com explica la tinent d’alcalde de Sant Cugat, Esther Madrona, i en una frase textual recollida a Tot Sant Cugat: “Aquesta moció no busca una voluntat política, ètica o moral i queda demostrat quan no voleu seure amb la resta de partits independentistes per buscar un consens. Per una banda, hi ha una lluita interna entre les fraccions del vostre partit i una altra lluita externa amb un nou moviment, el qual ja s’ha presentat a Sant Cugat, amb la intenció de demostrar qui és més independentista”.

Adhesió a la reclamació del Govern

La moció també anava dirigida a adherir-se a la reclamació del Govern de la Generalitat de reparar els drets polítics “violats” d’acord amb el dictamen del Comitè de Drets Humans de l’ONU. A més, té per objectiu denunciar que la democràcia “no regeix en plenitud a Catalunya”.

Tant el grup municipal del PSC a Sant Cugat del Vallès, com el de Ciutadans, hi han votat en contra. Mentre els socialistes creuen que els partits polítics democràtics que defensen una suposada llibertat ho poden expressar lliurement, els de Ciutadans afirmen que “és perdre el temps” i ha titllats els presos de “delinqüents sediciosos”.