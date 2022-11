El Govern va contra rellotge per tramitar els pressupostos abans de finals d’any

El Govern de Pere Aragonès va a contrarellotge per entrar els pressupostos al Parlament abans de finals d’any i posar en marxa el tràmit per aconseguir la seva aprovació, una fita que ara mateix està força lluny per les crítiques constants de l’oposició, que lamenta l’actitud amb què ERC va a les reunions. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha sortit al pas dels retrets del PSC i ha assegurat que les pròximes setmanes seran “clau”.

Els republicans han intensificat els contactes amb els principals grups de l’oposició i després de reunir-se aquest dijous amb es socialistes, ara toca el torn dels comuns i de Junts, que s’asseuran a la taula amb el Govern aquest mateix divendres. El PSC va sortir molest de la trobada per la lentitud de les negociacions, una actitud que Vilagrà atribueix a “l’estratègia negociadora” dels socialistes i ha assegurat que durant la reunió no hi va haver queixes.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, al debat de política general al Parlament | ACN (Jordi Borràs)

L’oposició vol concrecions sobre els pressupostos

La portaveu socialista, Alícia Romero, ha criticat les insinuacions de Vilagrà i ha avançat que els socialistes han enviat una carta a la consellera d’Economia, Natàlia Mas, en la qual exigeixen “treballar amb rigor” i li demanen documentació concreta per poder fer les seves propostes. Junts va fer una petició similar al Govern fa més d’una setmana. Per la seva banda, Vilagrà ha respost a les crítiques pel retard explicant que el Govern no només s’està reunint amb els partits de l’oposició, sinó que també té converses obertes amb tècnics i entitats per enllestir els pressupostos.

“Les pròximes setmanes seran clau abans no es porti el document a aprovació, que voldrà dir que configurem un pressupost clar. Si cal veure’ns cada dia, no serà un problema”, ha insistit la consellera en una atenció a la premsa. L’objectiu és portar els comptes al Parlament “abans de finals d’any” per iniciar el debat. “Sempre hem dit que volem pressupostos, no hi ha cap secret en això, negociem amb tota intensitat per aixecar recursos i fer front als problemes de la ciutadania”. Vilagrà no ha volgut donar pistes sobre quines partides s’estan treballant per acomodar les peticions dels diferents grups.