El PSC torna a apressar el Govern pels pressupostos i demana concrecions

El PSC ha tornat a apressar al Govern de la Generalitat de Catalunya després de la reunió que han mantingut en el marc de la negociació pressupostària. “Hem tornat a tenir la percepció que anem a un ritme lent i queden quinze dies per al pont de desembre”, ha assegurat Alícia Romero a la seu del PSC. De fet, ha demanat concrecions a l’hora d’encarar les trobades pressupostàries.

La d’aquest dijous ha estat la segona trobada entre l’executiu català i els socialistes. A la primera trobada hi van assistir la portaveu del PSC, Alícia Romero, la coordinadora del partit, Nelia Martínez, i el diputat Jordi Riba, que són els mateixos protagonistes de la trobada d’aquest dijous. Per la seva part, aquest cop el Govern només hi ha enviat dos secretaris generals i un director general. Concretament, el secretari general d’Economia, Josep Maria Vilarrúbia, la secretària general de Presidència, la Núria Cuenca, i el director general de Coordinació Interdepartamental, Marc Ramentol.

Romero creu que el Govern català no s’ha de trencar / Mireia Comas

Consideren “alarmant” que no s’avanci

Romero ha definit la reunió com a “tècnica” i considera “imprescindible” tenir els pressupostos del 2023. “Que el 17 de novembre estiguem igual és alarmant”, ha assegurat Romero, qui ha explicat que com a mínim els pressupostos ja es prorrogaran fins a tres mesos. I ha avisat que amb aquest “ritme lent” no sembla que es pugui arribar al pont de desembre amb els pressupostos aprovats.

En aquest sentit, Romero ha explicat que en la primera trobada ja va demanar concrecions al Govern. Davant les declaracions de Natàlia Mas, qui no vetava el PSC per donar llum verda als comptes catalans, la portaveu socialista ha advertit que “és més important el que es fa que el que es diu”. Per això, els socialistes han demanat que el Govern els ensenyi “grans xifres” per poder fer la seva contraproposta.

Demana ser prudents amb la fiscalitat

Pel que fa a la fiscalitat, Romero demana al Govern ser “prudents i curosos”. “Els hem demanat una certa prudència”, ha explicat la portaveu. Pel que fa a les propostes dels comuns, asseguren que “s’haurien d’estudiar” i que, de cara a fiscalitat, els agradaria fer una “anàlisi general” de cara els propers anys.