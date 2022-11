El TC inadmet un recurs de Vox contra la llei del català per defecte de forma

El Tribunal Constitucional ha rebutjat un recurs de Vox contra la llei catalana per esquivar el 25% de castellà per defecte de forma. Segons han explicat fonts del tribunal a Europa Press, no l’han admès per un defecte de forma, pel que ni tan sols han entrat a estudiar la qüestió en profunditat. El partit d’ultradreta Vox va presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra el decret llei de la Generalitat del 30 de maig que fixava els criteris aplicables per l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres catalans per poder esquivar la sentència del 25%. El tribunal ni tan sols ha entrat a valorar el recurs perquè l’ha inadmès per un defecte de forma, és a dir, estava mal presentat.

Segons el recurs de Vox, aquest decret llei del Govern servia per “abandonar un cop més l’ús del castellà” a les escoles catalanes. De fet, ho van definir com una “estratagema” per donar a les escoles un “escut jurídic” per poder incomplir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A més, consideraven que la mesura no havia de ser un decret llei perquè “no existeix una extraordinària i urgent necessitat” que faci necessari l’ús d’aquest mecanisme.

Edifici del Tribunal Constitucional | Europa Press

Per al partit de Santiago Abascal, la llei del Govern afecta la Constitució perquè atempta contra el dret dels espanyols a conèixer l’espanyol i utilitzar-lo. “La cooficialitat ha de subjectar-se a un patró d’equilibri o igualtat entre les llengües sense atorgar prevalènça o preponderància a una sobre una altra”, deia el recurs de la formació d’extrema dreta que no s’ha admès.

Inadmet els intents de recusació de Puigdemont

En paral·lel, el tribunal també ha inadmès els intents de recusació que van formular el president a l’exili, Carles Puigdemont, i els consellers a l’exili Toni Comín i Clara Ponsatí, que van intentar apartar els magistrats Antonio Narváez i Enrique Arnaldo de diverses sentències de la causa del procés. Segons ha informat el tribunal, han estat els magistrats Ramón Sáez i Concepción Espejel els encarregats de redactar aquestes ponències.