El Cercle d’Economia vol un pacte de pressupostos entre les “forces principals”

El Cercle d’Economia ha exigit a les “forces polítiques principals” de Catalunya que es posin d’acord i tirin endavant uns pressupostos molt necessaris per al país. En una nota d’opinió publicada aquest dijous, el lobby empresarial barceloní ha assegurat que “cal aprovar uns pressupostos” i ha reclamat deixar enrere la “polarització” dels últims anys. “L’única manera de tirar endavant els pressupostos és amb un acord entre les forces polítiques principals”, diuen amb relació a les negociacions d’ERC amb Junts i el PSC que es reprenen aquesta setmana.

No obstant això, el lobby adverteix que les “agendes partidistes i fins i tot personals podrien imposar-se al bé comú”, per la qual cosa demana als partits que facin un exercici de responsabilitat amb els comptes. Amb tot, el Cercle d’Economia no ha amagat que la seva prioritat són els pressupostos i que no faria miraments a un pacte entre ERC i el PSC per acordar les línies generals dels comptes. “És una oportunitat per sortir de la dinàmica de blocs en què la política catalana fa anys que està instal·lada”, recorden. “Mantenir-se a la trinxera seria un acte profundament irresponsable dels partits amb vocació de govern”.

El president del Cercle d’Economia, Javier Faus / EP

Els empresaris han avisat els partits que la pròrroga dels pressupostos “no és cap opció” i recorden que l’economia catalana encara no s’ha recuperat del sotrac caudat per la pandèmia de la Covid-19. El Cercle d’Economia ha recordat que amb els nous comptes la Generalitat es juga gairebé 3.100 milions d’euros de despesa addicional que, sense pressupostos, es quedarien en un calaix perquè “no podria aprovar inversions noves” i seria “molt més difícil aprovar mesures de suport a famílies i empreses per esmorteir l’impacte de la crisi energètica”.

El Cercle d’Economia critica el PP pel bloqueig del CGPJ

El lobby empresarial també ha criticat amb duresa l’actitud del PP, que manté el bloqueig de les negociacions per renovar el Consell General del Poder Judicial des de fa quatre anys. “Que el principal partit de l’oposició hagi trencat les negociacions quan l’acord estava a punt de subscriure’s és lamentable des de qualsevol angle”, lamenten. “Un partit que apel·la contínuament als valors constitucionals no pot incomplir, amb aquest bloqueig sistemàtic, els deures que la Constitució mateixa li imposa”.

El Cercle d’Economia ha retret als populars que utilitzin la derogació de la sedició com a excusa per no renovar el CGPJ. L’entitat, que ja va donar suport als indults, considera que la reforma del Codi Penal “pot ser una mesura que ajudi a canalitzar el conflicte territorial i a retornar-lo a l’àmbit de la negociació política”, però considera que s’hauria “d’abordar en un procés legislatiu més reflexiu” per evitar efectes secundaris indesitjats.