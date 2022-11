El PSC titlla de “lent” el Govern d’Aragonès pels pressupostos

El PSC ha titllat el Govern de la Generalitat de Pere Aragonès de “lent” per tal com s’està desenvolupant els pressupostos de la Generalitat. En aquest sentit, la portaveu socialista, Alícia Romero, culpa a Esquerra Republicana de no tenir els comptes a l’1 de gener i explica que demà tornaran a tenir una reunió “tècnica” per abordar els pressupostos. Tot i la trobada de demà, Romero ha lamentat que no hi vagin consellers, ja que considera que seran qui “decidiran”.

Amb això, Romero assegura que encara no han rebut la documentació dels comptes, tot i demanar-li diversos cops a l’executiu català. “Estem estenent la mà al Govern per aprovar els pressupostos, que són més importants que mai per la guerra d’Ucraïna. Calen uns pressupostos i estem disposats a parlar-ne”, ha assegurat Alícia Romero, qui ha demanat tenir els comptes “quan abans millor”. De fet, considera que “serà difícil” tenir-los a principis de desembre, tal com volia el Govern i ha reivindicat la negociació del govern espanyol pels pressupostos de l’Estat amb els grups parlamentaris.

Torna a posar pressa al Govern

En aquest sentit, la portaveu socialista assegura que els altres grups parlamentaris no tenen molta més documentació que ells. “Si no accelerem el ritme crec que les dates no es podran complir”, ha opinat en roda de premsa al Parlament. De fet, Romero ha recordat la solitud del Govern, qui no ha pogut portar dos decrets llei al ple del Parlament d’aquesta setmana, ja que els republicans estan en minoria a la Mesa del Parlament.

D’altra banda, Esquerra Republicana ha portat al Consell de Garanties Estatutàries el debat de la proposta de lectura única de la Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la llei 5/2020, que modifica el Fons Nuclear. Aquesta modificació amplia el radi del Fons Nuclear, fet que el PSC ho reivindica. Per això, els socialistes han titllat de “filibusterisme” als republicans i expliquen que amb aquesta proposta “incrementem els recursos dels fons, modifiquem la governança i ampliem els municipis”.

No es mulla sobre el 25.4 a Jové i Salvadó

Pel que fa a la possible aplicació de l’article 25.4 del Reglament del Parlament als diputats d’Esquerra Republicana Jové i Salvadó en relació a l’obertura de judici oral per presumpta corrupció, els socialistes no s’han mogut mullar i Romero assegura que ha de ser la Mesa qui ha de decidir-ho