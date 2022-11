El PSC torna a reclamar la documentació dels pressupostos al Govern

La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha explicat que el PSC no ha rebut la documentació que va demanar al Govern sobre el projecte de Pressupostos de 2023 amb l’objectiu de presentar una contraproposta, després de reunir-se amb l’Executiu català el dijous pels comptes. En aquest sentit, ha recordat a Aragonès que el PSC és el primer grup parlamentari a Catalunya, després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, hagi afirmat haver rebut informació sobre els comptes durant el cap de setmana i que “pararan màquines” si ERC els usa per a aprovar els comptes amb els socialistes.

Davant les crítiques als comuns al PSC en matèria fiscal, la portaveu ha sostingut que els socialistes respecten tots els posicionaments, encara que ha afegit: “El PSC farà les propostes que nosaltres considerem. No fa falta que cap grup ens ho digui”. A més, ha advertit que “ningú ha de donar lliçons de compromís” al PSC en matèria de drets humans, després que els comuns hagin demanat al ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta (PSC), posicionar-se a favor dels drets LGTBI i dels treballadors en aquest sentit davant el mundial de Catar.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, descarta una moció de censura contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès | Europa Press

Els casos de Salvadó i Jové, a la Mesa

D’altra banda, Tortolero , ha subratllat aquest dilluns que és la Mesa del Parlament la que “ha de decidir” si suspèn als diputats d’ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’enviar-los a judici per presumpta malversació, prevaricació i revelació de secrets pel 1-O.

Ho ha dit en roda de premsa, preguntada per la possible aplicació a aquests diputats d’ERC de l’article 25.4 del Reglament pel qual la Mesa va suspendre a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, davant el seu judici per presumpta prevaricació i falsedat documental en contractes de la Institució dels Lletres Catalans (ILC).

“El Reglament s’ha de complir sempre. S’ha d’observar la implicació d’aquest Reglament per a tots els diputats i diputades, i aquest és un tema que ha de decidir la Mesa. Ens remetem al que la Mesa decideixi”, ha afegit.

El debat dels pressupostos estatals aquest dijous

Davant el debat sobre els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) aquest dijous, Tortolero ha defensat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha treballat perquè entrin en vigor a 1 de gener: “I aquí a Catalunya continuem esperant que Pere Aragonès s’aclareixi” i aclareixi amb qui i què vol negociar, ha dit.

“Si comparem el que passa a Catalunya amb el que passarà aquesta setmana amb els PGE, queda clar que anem tard i malament”, ha afegit Tortolero, que ha insistit que no barrejaran carpetes en la negociació dels comptes catalans i les de l’Estat.

També ha recordat que, a més dels PGE i el gravamen a la banca, aquesta setmana es votarà en el Congrés dels Diputats la presa en consideració de la derogació de la sedició, en una “setmana legislativament ambiciosa en la qual el govern espanyol afronta grans debats i es posicionarà a favor de construir la convivència”.

Preguntada per la negociació del Govern amb ERC per a realitzar encàrrecs d’infraestructura a la Generalitat per a garantir la seva execució, tal com ha publicat ‘El Periódico’, ha dit el valoraran quan estudiïn les esmenes que es presentin als PGE.

Problemes amb la llei del “només sí és sí”

Preguntada per la llei del ‘només sí és sí’, ha defensat l’acció del govern espanyol en favor dels drets de les dones i l’ha contraposat a la de governs del PP, que “no ha fet res” en aquesta matèria, segons ella, al llarg dels últims anys. Ha defensat que la llei busca reforçar la seguretat de les dones i que recull les reivindicacions del moviment feminista: “És una llei d’avantguarda que hi haurà molts altres països que podran tenir com a referència. Però ara correspon tant a la Fiscalia com als tribunals i al Tribunal Suprem unificar aquesta doctrina per a extreure les conclusions que siguin necessàries”, ha dit.

La portaveu es referia a la unificació del criteri judicial sobre com aplicar les penes per delictes sexuals en el Codi Penal després de la ‘llei del sol sí que és sí’, per la qual condemnats per aquests delictes hagin vist les seves penes reduïdes. Coincidint amb el Dia Mundial de l’Eliminació de la Violència Masclista el divendres, el PSC participarà en la manifestació convocada a Barcelona i llançarà un manifest per a reafirmar el seu “compromís en l’erradicació de la violència masclista” i amb prioritzar polítiques centrades en els drets de les dones.