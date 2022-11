Cambray promet que qui vulgui fer FP sabrà quina plaça té abans de setembre

El conseller d’Educació, Josep González Cambray, ha assenyalat que tothom qui vulgui cursar formació professional i estigui en procés de matrícula sabrà quina és la seva plaça abans de començar el curs al setembre. Ho ha promès en la comissió d’educació del Parlament, on també ha avançat que els estudiants que estiguin fent quart d’ESO a les escoles d’adults tindran prioritat en l’accés als cicles de grau mitjà, com ja passa amb aquests alumnes dels instituts actualment. L’objectiu és garantir la continuïtat educativa d’aquest l’alumnat -independentment de la seva edat- per evitar l’abandonament escolar, que és molt alt en aquest perfil d’estudiants.

Cambray ha assegurat que cada cop hi ha “més demanda” per cursar formació professional i ha insistit que el problema no és la manca de places sinó que l’oferta no està ordenada. En aquest sentit, ha dit que hi ha 13.000 places vacants, però el problema és que molts estudiants han quedat fora dels estudis que volien fer, mentre que en altres sí que hi ha plaça. Segons Cambray, la conselleria està treballant des de l’estiu per escurçar el procés de matriculació, reordenar aquesta oferta i evitar duplicitats en les preinscripcions. Amb això, Educació vol garantir que els centres començaran el curs amb el procés de matriculació tancat i que tots els alumnes sabran on estudiaran abans que comenci el curs per evitar perdre classes com ha passat enguany.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, al Parlament / ACN

Cambray sosté que el 97,8% de l’alumnat va obtenir la plaça que volia

Sobre els problemes de l’inici de curs en aquests estudis, Cambray ha dit que aquest curs el 97,8% de l’alumnat va poder obtenir la plaça dels cicles que havia sol·licitat, i d’aquests el 90% van entrar en la primera opció que van escollir. Tot i així, el titular d’Educació ha admès que cal “una millor orientació dels joves, sobretot en les edats més primerenques” perquè puguin accedir a un itinerari ampli amb diverses possibilitats. En aquest sentit ha avançat que el Departament ja està treballant en un decret d’orientació.

En la comissió també ha intervingut el director general de Formació Professional del Govern, Àngel Miguel, que ha analitzat la salut de l’educació a Catalunya i ha defensat que més del 20% de l’alumnat a qui se li assigna una plaça a l’inici del procés no s’acaba matriculant. A banda, ha justificat que la majoria de persones fan una única sol·licitud en un centre, cicle i torn, el que dificulta que tinguin plaça. A més, per al pròxim curs estimen que del total de 96.000 alumnes matriculats, uns 28.000 presentaran sol·licitud per entrar a l’FP.