Els sindicats mantenen el pols amb Cambray amb una protesta a Sant Jaume

Els sindicats d’educació han tornat a sortir als carrers en el que es llegeix com la reactivació del conflicte obert amb Educació que semblava extingit després de l’acord que van signar el passat 1 de setembre. Els professors s’han concentrat a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar l'”immobilisme” de la conselleria que dirigeix Josep González Cambray. Segons els sindicats la conselleria no vol incloure demandes irrenunciables als pressupostos del 2023, sinó que es limiten a calendaritzar algunes reivindicacions per als cursos 2024 i 2025. És per això que han decidit sortir de nou al carrer i incrementar la pressió sobre la conselleria, amb qui es tornaran a reunir en mesa sectorial el pròxim 14 de desembre. Fins aleshores, es celebraran reunions de treball tècniques, que no estan destinades a arribar a acords sinó a analitzar la viabilitat de les demandes dels sindicats.

La concentració ha estat descafeïnada, amb només un centenar d’assistents, lluny de les mobilitzacions massives de la primavera. De fet, el context és diferent perquè ja s’han aconseguit avenços com la incorporació de 3.500 professors i hi ha un acord de mínims que per ara es manté. Tot i el poc seguiment de la protesta d’aquest dijous, els delegats han escenificat unitat i han demanat continuar amb la pressió a la conselleria mentre continua la negociació de les reivindicacions pendents. La portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, ha lamentat que les negociacions “no evolucionin” com esperaven, el que ha provocat la reactivació de les mobilitzacions. “Preteníem que en els pròxims pressupostos hi hagués alguna mesura per revertir les retallades, però no ha estat així”, ha assenyalat. Les línies vermelles per als sindicats són la recuperació del sexenni als sis anys en lloc de nou i el pagament del deute que s’ha anat acumulant des d’aquesta retallada, així com la recuperació del complement docent. El departament sosté que no es pot incloure cap d’aquestes reivindicacions en els comptes del pròxim any, tot i que es manté obert a negociar altres aspectes. “Si no vol un incendi a l’educació que segui i negociï”, han assenyalat els delegats sindicals.

El delegat del sindicat de professors de secundària atenent els mitjans durant la manifestació | Ivet Núñez

Els delegats sindicals estan pendents de noves dates per continuar treballant per un acord. Per ara, l’única data establerta és d’aquí a un mes, el que els sembla llunyà. “De tot a res hi ha un terme mig, però la seva voluntat és nul·la”, han reblat els delegats sindicals.

Educació diu que la ciutadania “no entendria” que es reactivés el conflicte

En l’última compareixença de la directora general de professorat, Dolors Collell, la conselleria va voler transmetre el missatge que la ciutadania “no entendria” que els sindicats reactivessin el conflicte i les mobilitzacions, en especial les vagues. El departament creu que als alumnes no els convé perdre més classes i insisteix que ja treballa per acostar postures amb els sindicats, tot i instar-los a fer ells també l’esforç d’acostament. “Demanen que totes les mesures que tenen impacte econòmic es facin el 2023, cosa que no és possible”, va explicar Collell, que va reivindicar la feina de la conselleria per pactar el retorn a les hores lectives prèvies a les retallades.

“Ja hem revertit moltes retallades, estem en aquest camí i considerem que hem fet passos molt importants i la ciutadania no entendria que es tornés a una situació de conflicte”, va reblar la directora general de professorat, que va insistir que necessiten el “retorn” dels sindicats per continuar treballant per la pau definitiva.