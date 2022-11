Eviten un ritual religiós al riu Foix: volien decapitar tres aus vives

Dues persones ho tenien tot a punt per dur a terme un ritual religiós amb animals vius, però, per sort, van ser interceptats a temps pels Mossos d’Esquadra. El passat diumenge 13 de novembre, cap a les deu del matí, agents de la Unitat Regional de Medi Ambient de la Regió Policial Metropolitana Sud realitzaven un patrullatge de prevenció per la zona del riu Foix, al municipi de Castellet i la Gornal; quan van veure una parella en un cotxe que va aixecar les seves sospites. En aquell indret, la policia ja havia localitzat en altres ocasions gallines sacrificades per la possible celebració d’algun tipus de ritual. L’home i la dona, de 65 anys i de nacionalitat cubana, van ser denunciats per la llei de protecció dels animals.

Material intervingut pels Mossos a una parella que anava a sacrificar animals per a un ritual religiós | Mossos d’Esquadra

La troballa al maleter: aus vives, una carabassa tallada i bijuteria

El descobriment que els agents fan al maleter del vehicle de la parella eleva les sospites que es tractaria d’un ritual religiós, com un ritual de santeria, amb el sacrifici d’animals. En concret, els dos denunciats transportaven dues gallines i un gall vius a l’interior de dues bosses de ràfia, un recipient de ceràmica amb pedres, paranys i elements de bijuteria i una carabassa tallada en dues parts.

Carabassa intervinguda pels Mossos a una parella que anava a sacrificar animals per a un ritual religiós | Mossos d’Esquadra

Segons explica ElCaso.cat, quan la policia interroga l’home, que anava vestit d’una manera curiosa, aquest no dubta a confirmar que tot el que duien al maleter era per fer un ritual de santeria. Així i tot, va assegurar que la intenció era fer-lo a casa, però els agents no els creuen perquè en el vehicle hi troben tots els estris per fer un sacrifici. La policia catalana va comissar els animals que van ser traslladats a un centre de recuperació.