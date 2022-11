El PSC demana per carta a Mas dades del Pressupost per departaments i capítols

La portaveu del PSC i Units per Avançar al Parlament, Alícia Romero, ha reclamat aquest divendres a la consellera d’Economia, Natàlia Mas, que els enviï les dades del projecte de Pressupostos de 2023 per departament, capítols, programes així com xifres detallades sobre el creixement tendencial i la previsió de liquidació d’ingressos, inclòs els tributs propis.

Ho ha fet en una carta després de la reunió tècnica que totes dues parts van mantenir el dijous, després de la qual Romero ja va demanar al Govern xifres detallades dels comptes i va criticar que, al seu judici, la tramitació dels Pressupostos està sent lenta.

La consellera Laura Vilagrà, en un moment de la seva intervenció a la UCE/UCE

Vilagrà assegura que les negociacions s’estan produint tal com s’havia previst

No obstant això, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest divendres que la negociació dels comptes s’està desenvolupant “en els ‘timings’ previstos” i que el Govern vol portar els Pressupostos al Parlament abans de final d’any. En la missiva, Romero manifesta que la principal prioritat de Catalunya és l’aprovació dels comptes així com la disponibilitat del seu grup a abordar una negociació “seriosa i rigorosa que faci possible uns Pressupostos que, lamentablement i a causa del retard en la seva elaboració per part del Govern, ja no podran estar vigents l’1 de gener”.

Romero demana documentació

Després de defensar que cal treballar amb “rigor”, li ha reiterat la necessitat que el seu grup disposi de la documentació que precisa en la carta perquè puguin fer els seus plantejaments i propostes. “Això no va d’estratègies de negociació. Es tracta de treballar amb rigor i serietat per a fer possible que Catalunya tingui el Pressupostos que es mereix en 2023”, ha replicat Romero a Vilagrà en una piulada.

El Govern també s’ha reunit aquest divendres amb una delegació de Junts per Catalunya en el marc de la negociació pressupostària. El partit de Borràs i Turull també ha fet una petició similar a l’executiu català i l’hi ha demanat documentació diversa per tal de poder-la estudiar.