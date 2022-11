Dues víctimes mortals en dos accidents en les últimes hores

La xifra de víctimes mortals en accidents de trànsit a Catalunya aquest 2022 s’eleva a 144. En les últimes hores, dues persones han mort en dos accidents de trànsit diferents. Aquest dijous a la tarda, la conductora d’un turisme ha mort en un xoc frontal a la C-26 a Cubells, a la Noguera, en un accident amb tres vehicles implicats. Cap a les quatre de la matinada d’aquest divendres, un vianant ha mort atropellat a la C-60 a Argentona, al Maresme.

Xoc frontal a Cubells

A les 17.29 hores de la tarda d’aquest dijous, els Mossos d’Esquadra han rebut un avís per un accident de trànsit a la C-26, a Cubells. Pocs minuts abans, dos vehicles havien xocat frontalment i, després, un tercer també es va veure implicat en el sinistre. Les conductores dels dos turismes van resultar ferides, una en estat crític i l’altra, greu; i van ser traslladades a l’Hospital Arnau de Vilanova. La primera conductora, una veïna de Balaguer de 72 anys, va acabar morint.

El xoc frontal que ha acabat amb una víctima mortal ha tingut lloc a la C-26 a Cubells | Google Street View

La policia continua investigant les causes de l’accident d’aquest dijous, que va obligar a tallar la via en els dos sentits de la circulació. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar tres patrulles de Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Atropellament mortal a Argentona

Una persona ha mort atropellada aquest divendres a la C-60 a Argentona. Pocs minuts després de les quatre de la matinada, els Mossos han rebut l’avís per un atropellament al punt quilomètric 1,5 d’aquesta via, en sentit Mataró. Encara s’estan investigant les causes del sinistre en què un vehicle ha atropellat mortalment un vianant. S’han activat sis patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers i dues unitats del SEM.

Més víctimes a la carretera que el 2021

Les dues víctimes d’aquestes últimes hores eleva la xifra de morts en accident de trànsit a la xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya a 144 des del gener, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit (SCT). El 2021 va acabar amb 135 persones que van morir en accidents, una xifra que, a poc més d’un mes d’acabar l’any, enguany ja s’ha superat.