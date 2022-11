Mor un motorista en un accident a Ulldemolins

Un motorista ha mort aquest diumenge després de patir un accident de trànsit a la TV-7004 al seu pas per Ulldemolins, al Priorat. Amb ell, ja són 138 les víctimes d’accident de trànsit a les carreteres catalanes, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L’accident s’ha produït a un quart d’una del migdia, quan el motorista ha caigut a l’alçada del punt quilomètric 3,8. La víctima era l’únic ocupant de la moto i per ara no ha transcendit la seva edat. Al lloc de l’accident hi han enviat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat, però no han pogut fer res per salvar-li la vida i ha mort a conseqüència de la caiguda. Així, ja són 138 les persones que han mort a les carreteres de Catalunya.

Lateral d’un dels vehicles dels Mossos d’Esquadra | ACN

Un noi de 22 anys va morir dissabte per una maniobra imprudent d’una furgoneta

Un noi de només 22 anys va morir aquest dissabte a primera hora de la tarda després d’haver col·lisionat amb una furgoneta després que aquesta fes un gir inesperat en una maniobra imprudent. Els fets es van produir a la N-260, a Ger, la Cerdanya. La moto que conduïa el jove que va morir va xocar amb una furgoneta al punt quilomètric 187,4 després que la furgoneta fes una maniobra dràstica i imprudent. El conductor de la furgoneta que va provocar el sinistre, de 23 anys, va ser detingut hores després en el marc de la investigació que els Mossos van engegar en rebre l’avís, a les 16:33h. Tenia carnet de conduir al seu país però no estava homologat al de l’estat espanyol, el que podria ser un agreujant. El detingut ha passat a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà, segons han informat els Mossos.