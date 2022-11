Un conductor mata un jove motorista amb una maniobra imprudent

Un noi de només 22 anys ha mort aquest dissabte a primera hora de la tarda després d’haver tingut un accident amb una furgoneta a la N-260, a Ger, la Cerdanya. La moto que conduïa ha xocat amb una furgoneta al punt quilomètric 187,4 per causes que encara s’estan investigant, tot i que els indicis apunten que la furgoneta hauria fet un gir dràstic. De fet, el conductor de la furgoneta, de només 23 anys, ha estat detingut. L’accident s’ha produït en sentit est, cap a Puigcerdà, i arran de la col·lisió el jove J. D. B, veí de Barcelona, ha mort. Aquesta ha estat la víctima número 137 en accident de trànsit en el que va d’any a la xarxa viària interurbana de Catalunya segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit.

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 16:33 hores i hi han enviat quatre patrulles. També hi ha anat una dotació dels Bombers, dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Aquest accident ha fet que els Mossos hagin tallat la circulació en aquesta carretera fins a les 18:41, el que ha provocat grans retencions.

El lateral d’un dels nous vehicles dels Mossos d’Esquadra / ACN

Els Mossos detenen un noi de 23 anys per l’accident

Aquest vespre els Mossos d’Esquadra han detingut un noi de 23 anys com a presumpte autor d’un homicidi per imprudència greu. Segons la investigació la furgoneta hauria fet un gir dràstic a l’esquerra, el que ha provocat el xoc amb la moto i la mort del noi de 22 anys que la conduïa. Els Mossos l’han detingut aquest vespre després d’haver rebut l’avís de l’accident a les 16:33 hores. A més, el conductor tenia permís de circulació al seu país, però no a l’estat espanyol, el que podria un agreujant. El detingut passarà a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà pròximament.