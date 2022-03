Stop JJOO convoca “una manifestació de país” a Puigcerdà

La Plataforma Stop JJOO ha anunciat la convocatòria d’una “manifestació de país” el pròxim 15 de maig a Puigcerdà. Amb el lema “Per un Pirineu Viu, Stop Jocs” volen reunir a la capital de la Cerdanya totes les persones contràries a la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. Aquest dilluns el COE ha fet oficial l’acord tècnic entre Catalunya i l’Aragó per a repartir-se les proves i la Generalitat ha anunciat que té temps fins a l’agost per convocar la consulta.

Un dels portaveus de la plataforma, Bernat Lavaquiol, ha explicat des d’Espui (Vall Fosca) que confien incorporar entitats aragoneses per eixamplar les protestes contra els Jocs, que ja compten amb el suport de No al transvasament, Zero Port o Unió de Pagesos. Stop JJOO vol una manifestació multitudinària que faci veure al Govern que els veïns del Pirineu no volen acollir uns Jocs Olímpics d’Hivern”.

Consulta a tots els territoris

Lavaquiol també ha detallat que la plataforma vol que la consulta es faci en “igualtat de condicions” a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran i a les comarques del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès. Els activistes avisen que no acceptaran una consulta que no tingui en compte la veu de tots els territoris afectats, no només els de muntanya. Segons la plataforma, la consulta es podria fer el 3 o el 10 de juliol i reclamen que la pregunta sigui clara i binària –és a dir, sense opcions múltiples ni preguntant sobre qüestions no relacionades amb la candidatura als JJOO–.

Fonts del Govern de la Generalitat ha explicat que la consulta serà a tot estirar a l’agost, segons el calendari legal que té entre mans. El president de Catalunya, Pere Aragonès, ha de signar un decret per aprovar la iniciativa i després tindrà 90 dies per fer el decret de convocatòria, que s’ha de signar entre 30 i 60 dies abans de la data de la consulta. El Govern farà campanya pel ‘SÍ’ i no contempla cap escenari que no sigui un aval a la candidatura olímpica.