Multen un home accidentat per anar borratxo amb patinet per la N-340

Un home de 50 anys ha estat multat després d’accidentar-se al quilòmetre 1.115,6 de la carretera N-340, en terme municipal de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), mentre conduïa en estat d’embriaguesa un patinet elèctric. Els fets van tenir lloc dissabte 5 de novembre cap a dos quarts de set de la tarda. El telèfon d’emergències 112 va rebre un avís segons el qual hi havia una persona a terra en aquest punt de la carretera N-340, aparentment inconscient. Mossos d’Esquadra, Bombers i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van adreçar a l’indret i van comprovar que l’accidentat havia sofert lesions lleu. També van veure que presentava símptomes d’estar sota la influència de begudes alcohòliques.

Quadruplica la taxa d’alcoholèmia permesa

Un cop assistit pels efectius del SEM els Mossos van sotmetre l’individu a les proves de detecció de begudes alcohòliques. Segons la policia, el resultat va ser de 0,97 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat, taxa que gairebé quadruplica la màxima permesa, de 0,25.

L’home va ser traslladat al Centre d’Atenció Primària (CAP) de l’Ametlla de Mar, on se’l va atendre de les ferides lleus que havia sofert en l’accident. Després els Mossos el van denunciar per les infraccions comeses, circular amb un patinet elèctric per una via interurbana i fer-ho amb una taxa d’alcohol de 0,97.

Mor un camioner

D’altra banda, un camioner ha mort en un accident a l’AP-2 a l’alçada de Montblanc. El sinistre ha tingut lloc a les cinc de la tarda d’aquest dilluns, al punt quilomètric 197. Les causes de l’accident estan sota investigació. Arran de la incidència s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat -que han dut a terme tasques d’excarceració per rescatar la víctima de la cabina del camió-, i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a la incidència viària, ha calgut tallar l’AP-2 en sentit Lleida i els Mossos han articulat desviaments per la sortida 10, Pla de Santa Maria.