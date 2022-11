Vilalta avisa la policia patriòtica que no trobarà mai “draps bruts” d’ERC

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha assenyalat que els transmet “molt poca versemblança” que la policia patriòtica posés l’exbanquer condemnat José María Clemente a espiar-los per trobar “draps bruts”, tal com va destapar aquest diumenge El Món. “Sabem que en l’última dècada s’ha volgut espiar, perseguir i buscar draps bruts a ERC, però per molt que ho hagin intentat per mar, terra, aire i claveguera, no han aconseguit“, ha defensat la portaveu republicana. En aquest sentit, ha insistit que per més coses que hagi intentat la policia patriòtica, tal com demostren els àudios publicats per El Món en exclusiva, “no han trobat res ni trobaran” perquè el partit es regeix pels valors republicans.

“La realitat és que hagin intentat el que hagin intentat no han trobat res, perquè ens mou una manera de fer coherent“, ha insistit Vilalta, que ha defensat la “integritat política” de la seva formació. En aquest sentit, ha convidat a les clavegueres de l’Estat a deixar de perseguir i infiltrar-se a ERC perquè “no hi ha draps bruts” que puguin trobar. “Treballem perquè es pugui votar, per l’autodeterminació i per l’amnistia, els ho diem clarament perquè no hagin d’espiar”, ha conclòs la portaveu.

Marta Vilalta / ACN

Un exbanquer condemnat, el talp que va triar la policia patriòtica per espiar ERC

En els últims àudios publicats per El Món es pot sentir com la policia patriòtica parlava durant un dinar sobre haver posat un exbanquer condemnat, José María Clemente, a espiar ERC per intentar guanyar-se’ls i obtenir informació sobre “moviments de diners” comprometedors per als republicans. En aquesta conversa intervenen l’excomissari José Manuel Villarejo i alts càrrecs d’Interior, en especial Eugenio Pino, el màxim responsable de la policia espanyola en aquell moment. Tots plegats van celebrar la idea de tenir un talp a ERC per poder gravar les converses i fer-los dir alguna cosa que els deixés en evidència. Els republicans, però, mantenen que estan tranquils perquè “no trobaran cap drap brut” per més que ho intentin amb espionatge.