Vilalta desmenteix que la reforma del Codi Penal sigui per extradir Puigdemont

La secretària general adjunta d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha desmentit la posició del PSOE pel que fa a la reforma del Codi Penal i defensa que s’ha fet per protegir els represaliats. “La reforma del Codi Penal és un gran pas. Ara que s’ha aconseguit no es pot fer veure que no és important. Era un delicte anacrònic i ara ens equiparem en uns estàndards més democràtics”, ha assegurat la portaveu republicana.

En aquest sentit, els republicans defensen que la derogació del delicte de sedició està fet per “assegurar més drets i llibertats”. “Es tracta de limitar la capacitat repressiva dels jutges. Li estem fent més difícil a la justícia espanyola que reprimeixi”, assegura Vilalta, que creu que no hi hauria d’haver cap causa pel Primer d’Octubre i per això defensen una amnistia. Per això, ha assegurat que no renunciaran a millorar el redactat presentat pel PSOE i Podemos.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, durant la roda de premsa a la seu del partit | ACN

Pas endavant del Parlament pel Catalangate

D’altra banda, constaten el “pas endavant” del Parlament de Catalunya pel Catalangate i ha reafirmat que portaran una denúncia de la cambra catalana al Parlament Europeu. “L’Estat espanyol ha fet veure que no passava res. Ho portem allà perquè escoltin les opinions de la cambra catalana”, ha explicat. Ha posat en valor l’aplicació de l’article 203 del Parlament de Catalunya, que permet traslladar un missatge directament al Parlament Europeu. De fet, ha explicat que es tracta d’una proposta conjunta amb Junts, la CUP i els comuns i que es debatrà i tramitarà la setmana que ve.

Celebra la decisió de repetir el judici de la Mesa

Alhora, ha celebrat la decisió de repetir el judici de la Mesa del Parlament de Forcadell. “Això passa després de presentar diversos recursos per denunciar la vulneració de drets de la justícia espanyola. Després d’aquestes denuncies ara se’ns dona la raó”, ha defensat Vilalta. A més, considera que al Parlament “s’hi pot parlar de tot” i que seguiran defensant que no es va cometre cap delicte. “Malauradament, s’haurà de repetir el judici i esperem que acabin amb l’absolució que haurien d’haver tingut inicialment”, ha opinat la secretària general adjunta d’ERC.

Pel que fa als pressupostos, ha reafirmat la seva aposta per pactar-lo amb Junts, la CUP i els comuns i assegura que “les negociacions estan obertes” i per tant en els propers dies hi haurà negociacions. Considera que els comptes són “urgents i necessaris” i apel·la a la responsabilitat de tothom.