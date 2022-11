ERC negocia “mecanismes de compliment” dels pressupostos estatals

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha assegurat aquest dilluns que estan negociant amb el govern espanyol la inclusió en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) de “mecanismes de compliment” de l’execució de les inversions a Catalunya. Ho ha dit en roda de premsa, després que El Periódico hagi publicat que l’executiu espanyol de Pedro Sánchez estudia cedir obres al Govern de la Generalitat per a garantir l’execució d’inversions a Catalunya.

Vilalta ha afirmat que una de les qüestions que forma part de la negociació pressupostària entre ERC i el govern espanyol és concretar els mecanismes perquè es compleixin les inversions o es compensin els incompliments de l’Estat, encara que no ha donat més detalls. “Hi ha mecanismes de compliment, mecanismes de compensació, mecanismes en els quals la Generalitat pugui tenir un protagonisme creixent. És en això en el que estem treballant”, ha subratllat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president d’ERC, Oriol Junqueras / GERARD MAGRINYÀ

Dimarts comencen les votacions

Abans que el dimarts comencin les votacions sobre el projecte de Pressupostos en el Congrés, la portaveu republicana ha advertit que encara estan “lluny de poder concretar acords”, encara que ha apuntat que queden hores de marge per a aconseguir algun pacte amb el govern espanyol.

Ha assenyalat que la voluntat dels republicans és presentar esmenes en les pròximes hores per a poder “corregir les mancances” que tenen els comptes i perquè els pressupostos estatals siguin més ambiciosos. Preguntada per la reforma del delicte de malversació, Vilalta ha insistit en la necessitat de modificar aquest tipus en el Codi Penal perquè “no es puguin perseguir delictes com votar i l’exercici de la democràcia”, malgrat que ha mantingut la discreció sobre com està anant aquesta negociació.

ERC reitera Junts, comuns i la CUP pels comptes de la Generalitat

Sobre els Pressupostos de la Generalitat de 2023, ha reiterat que la prioritat del Govern és pactar-los amb Junts, els comuns i la CUP, i ha defensat la necessitat d’aprovar els comptes perquè “són necessàries i urgents” davant el context econòmic actual.

En ser preguntada per si ERC està d’acord amb fer canvis en fiscalitat, Vilalta ha rebutjat fer “operacions cosmètiques” modificant tipus impositius que després no tinguin un impacte positiu, malgrat que ha assegurat que s’estudiarà qualsevol proposta i ha apuntat que en fiscalitat verda si que hi ha capacitat per a fer modificacions.