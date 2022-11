Educació admet que fins a 26 escoles apliquen el 25%

El conseller d’Educació, Josep González Cambray, ha explicat que un total de vint-i-sis escoles apliquen el 25% de castellà a les aules per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Cambray ho ha explicat aquest dilluns en el marc de l’una comissió al Parlament de Catalunya i responent a una pregunta de Junts. D’aquesta forma, ha assegurat que en aquests vint-i-sis centres, els tribunals obliguen a mantenir les mesures cautelars, tot i que ha celebrat que “aquest curs, per primera vegada, s’hagi frenat el degoteig de nous centres on s’ha d’aplicar”. De fet, el conseller ha reivindicat les eines que està utilitzant el Govern per aplicar un “escut jurídic” als centres a través de marcs legals, com pot ser el decret llei del Govern o la nova llei del català que van pactar Junts, el PSC, ERC i els comuns per defensar la immersió lingüística.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, al Parlament / ACN

El decret llei del Govern, al TC

De fet, el decret llei del Govern en aquests moments està al Tribunal Constitucional, ja que a principis d’aquest mes de novembre va admetre a tràmit la qüestió d’inconstitucionalitat que li va plantejar el TSJC. El decret llei del Govern, que es va aprovar d’urgència el passat 30 de maig, suprimia els percentatges de les llengües a l’escola catalana, fet que impossibilitava l’aplicació del 25% de castellà en totes les aules del país.

Rebutgen presentar-se com a part afectada

De fet, Òmnium, juntament amb Plataforma per la Llengua-Col·lectiu Esbarzer, l’Associació d’estudiants en defensa de l’educació pública i la Fundació Catalunya Fons, es volia personar com a part afectada i en defensa de la immersió lingüística. Tot i això, el TSJC ho va rebutjar i va argumentar que no s’està qüestionant la posició del català com a llengua vehicular del sistema educatiu com apunten les entitats i que per tant “no s’aprecia la condició de persona afectada” ni es veuen perjudicats “els drets o interessos” si s’executa la sentència del 25%.