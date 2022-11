L’Eurocambra estudia declarar Rússia com un Estat patrocinador del terrorisme

L’Eurocambra estudia aquesta setmana si declara Rússia com un Estat patrocinador del terrorisme. Després de debatre la qüestió al ple del mes d’octubre, el Parlament Europeu ha de decidir aquest dimecres sobre el projecte de resolució per incloure Rússia a la llista de països que patrocinen el terrorisme. Fins ara, només els parlaments d’Estònia, Letònia, Lituània i Polònia s’han pronunciat de manera clara aprovant sengles resolucions.

En la proposta de resolució que es votarà dimecres, els ponents acusen Rússia de llançar “atacs indiscriminats” contra zona residencials i infraestructures civils i posa d’exemple els atacs al teatre de Mariúpol, a una estació de tren de Kramatorsk o a un centre comercial de Kremenchuk o les massacres a Bucha, Irpin, Izium i Lyman.

Els Estats Units, per la seva banda, es resisteixen a fer el pas. Malgrat que tant el Congrés com el Senat han aprovat resolucions reclamant al govern de Joe Biden que afegeixi Rússia a la llista d’estats patrocinadors del terrorisme –juntament amb Cuba, Síria, Iran i Corea del Nord–, el secretari d’Estat, Antony Blinken, s’hi ha negat. El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, està convençut que tard o d’hora tots els països occidentals perdran la por i posaran Rússia al seu lloc al món.

Rússia castiga la població civil a les portes de l’hivern

La resolució del Parlament Europeu arriba en un moment crític de la guerra a Ucraïna. Rússia fa setmanes que centra tots els seus esforços a destruir la infraestructura energètica ucraïnesa per deixar els país sense llum, aigua i calefacció ara que arriba a l’hivern. Els fracassos russos al camp de batalla –Kíiv, Khàrkiv, Kherson– han estat precedits per onades de míssils dirigits a subestacions elèctriques, hospitals i zones residencials.

Una dona ucraïnesa recull ajuda humanitària a la regió de Kherson / ZUMA Press W/DPA

La declaració de Rússia com a Estat patrocinador del terrorisme obriria la porta a dur el president de Rússia, Vladímir Putin, i la resta del govern rus davant un tribunal internacional per retre comptes pels seus crims, ha informat el Parlament Europeu.

Zelenski pressiona per declarar Rússia un “estat terrorista”

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha demanat un cop més a tots els països de l’OTAN que declarin Rússia com un Estat patrocinador del terrorisme. “He fet una crida a tots els parlaments dels estats membres de l’OTAN perquè finalment aprovin una resolució sobre el reconeixement de Rússia com un estat terrorista”, ha dit. “Crec que gradualment arribarem allà”. Zelenski també vol que els països aliats prenguin “mesures específiques” per implementar el pla de pau que proposa Kíiv, que reclama la retirada de les tropes russes de tot el territori ucraïnès, inclosa Crimea.