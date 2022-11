Nova onada d’atacs russos contra diversos punts d’Ucraïna

Rússia reprèn l’ofensiva contra Ucraïna amb una nova onada d’atacs massius. Aquest dimarts, les Forces Arades russes han bombardejat diversos punts ucraïnesos, entre els quals la seva capital. L’alcalde de Kíiv, Vital Klitschko, ha informat que les explosions han afectat edificis d’habitatges. A través del seu compte de Telegram, Klitschko ha explicat que encara no s’ha pogut fer un balanç provisional de danys personals o materials, però ha afirmat que els sistemes de defensa antiaeris han aconseguit abatre diversos projectils russos que es trobaven per la zona de la capital.

Bombardejos contra nuclis urbans

En les últimes setmanes, l’ofensiva russa s’ha centrat principalment a atacar de manera indiscriminada nuclis urbans i infraestructures estratègiques. Les autoritats d’Ucraïna havien emès una alerta per aquest mateix dimarts a la tarda davant d’una possible onada de bombardejos per part de les tropes russes.

Talls de subministrament elèctric

Els atacs d’aquest dimarts també han afectat les ciutats de Leòpolis i Khàrkiv -la segona ciutat més gran d’Ucraïna-. Els seus alcaldes, Andriy Sadovi i Igor Terejov, respectivament, han confirmat a través de missatges a Telegram que les explosions han provocat talls del subministrament elèctric a les dues ciutats. Els alcaldes han alertat que podria ser a conseqüència de danys a instal·lacions principals de les zones.

L’agència UNIAN també ha afegit que, segons les autoritats locals, la cascada de bombardejos podria haver arribat a altres regions com Txerníhiv, Txerkassi i Poltava.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, intervé telemàticament a la cimera del G20 | Europa Press

Cimera del G20 a Indonèsia

Aquests nous atacs massius per part de les forces russes coincideixen amb la celebració de la cimera de líders del G20 a Bali, Indonèsia, on Rússia comparteix taula amb potències com els Estats Units d’Amèrica (EUA) i la Xina. A més, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, també ha participat en el debat de manera telemàtica i ha aprofitat per demanar col·laboració internacional per aturar Vladímir Putin.

El cap de l’oficina de Zelenski, Andriy Yermak, ha atribuït aquesta ofensiva a una “resposta” de Rússia al “potent discurs” del president d’Ucraïna.