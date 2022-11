Kíiv preveu evacuar tota la població si hi ha una apagada total

La capital d’Ucraïna, Kíiv, es prepara per a l’evacuació de la població davant una possible apagada total pels continus atacs russos contra les infraestructures elèctriques. Segons ha publicat The New York Times, les autoritats de la ciutat ja han començat a planificar aquesta operació que afectaria tres milions de persones.

Els bombardejos russos de les últimes setmanes han deixat la xarxa elèctrica de Kíiv en molt mal estat, tot i els esforços de les autoritats en mantenir-la en funcionament. La situació empitjora cada dia a tot el país, no només a la seva capital. De fet, el diari assenyala que el 40% de la infraestructura energètica ucraïnesa està danyada o destruïda.

Continuen els talls preventius

Kíiv intenta evitar una sobrecàrrega del sistema energètic d’Ucraïna i, per això, les autoritats de la capital continuen realitzant talls preventius i racionant l’energia durant aquests dies per evitar conseqüències pitjors. La setmana passada, l’alcalde de la ciutat, Vitali Klitschko, ja va demanar als seus ciutadans que estalviessin “tanta energia com sigui possible”.

Els atacs russos contra la infraestructura elèctrica d’Ucraïna deixa Kíiv sense llum | EP

Així i tot, cada vegada hi ha més preocupació per si no es pot solucionar la situació ni garantir la prestació de serveis bàsics quan estem a les portes de l’hivern.

Instal·lació de refugis amb calefacció

Els bombardejos russos no cessen i, tot i que l’evacuació total dels tres milions d’habitants de la capital ucraïnesa és l’última opció, els responsables de la ciutat ja tenen l’opció sobre la taula i hi estan treballant per estar preparats.

Paral·lelament, els enginyers treballen sense parar per intentar reparar els danys que han patit les centrals elèctriques. A més, Kíiv treballa en altres mesures per casos d’emergència. El municipi està instal·lant refugis amb calefacció on la població es podrà escalfar en cas d’emergència. S’estan muntant mil refugis, els quals també podran funcionar com a búnquers.

L’evacuació de Kíiv

Klitschko ha remarcat en declaracions a la televisió ucraïnesa que s’està fent tot el possible perquè hi hagi subministrament d’aigua i llum, però no tanca la porta a situacions més crítiques. En el cas que, finalment, hi hagi una apagada total a Kíiv i s’hagi d’efectuar l’evacuació de tota la ciutat, l’alcalde recomana als habitants que s’organitzin per quedar-se amb familiars o amics que encara tinguin electricitat i aigua.