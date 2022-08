Almenys 15 morts i 50 ferits en un atac rus a una estació de tren ucraïnesa

Almenys 15 persones han mort i altres 50 han resultat ferides per l’impacte de diversos míssils en una estació de tren de la regió de Dnipropetrovsk, en l’est d’Ucraïna, segons ha denunciat el president del país, Volodimir Zelenski, que ha culpat a les forces russes. Zelenski ha denunciat aquest atac durant una compareixença telemàtica davant el Consell de Seguretat de l’ONU, advertint que encara hi havia diversos vagons en flames i els serveis d’emergència continuaven treballant en la zona.

“La xifra de morts pot augmentar”, ha assenyalat, segons un vídeo compartit en el seu compte de Telegram i recollit per l’agència de notícies UNIAN. Les autoritats ucraïneses, que temien que Rússia aprofités la commemoració aquest dimecres del Dia de la Independència per a redoblar els seus atacs, han alertat de diverses operacions en diferents parts del país.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, visita les tropes ucraïneses durant unes maniobres militars abans de la guerra / Europa Pres

En l’oest, a la regió de Jmelnitsky, s’han registrat diverses explosions que, segons activistes opositors bielorusos, deriven de projectils llançats des de la veïna Bielorússia. En concret, parlen d’almenys quatre míssils, informa l’agència DPA. També s’han confirmat bombardejos en Yitomir, mentre que Dnipropetrovsk, un nen d’onze anys ha mort per l’impacte d’un míssil en un habitatge. Els sons d’alerta han estat una constant en diferents punts de Ucrnaia.

Aniversari de la independència i sis mesos de guerra

Per commemorar l’aniversari de la independència ucraïnesa, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha assegurat que el país lluitarà “fins al final”. “Quin és el final de la guerra per a nosaltres? Abans dèiem pau, ara diem victòria”, ha subratllat en un missatge amb motiu del Dia de la Independència d’Ucraïna i coincidint amb els sis mesos de guerra amb Rússia. “Només ens importa la nostra terra”, ha continuat Zelenski, que ha reivindicat que el país s’ha mantingut fort aquests sis mesos. Segons ell, “cada dia nou és una raó per no rendir-se”. “Després d’un viatge tan llarg no tenim dret a no seguir fins al final”, ha dit. El president també ha garantit que no buscaran una entesa amb els “terroristes”.