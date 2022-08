L’alerta per un possible atac nuclear a Ucraïna fa créixer la tensió

El president de França, Emmanuel Macron, ha expressat aquest dilluns la seva “preocupació” per l’amenaça que representa la presència de forces russes en la central atòmica de Zaporíjia, escenari del que el mandatari d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, considera “terrorisme nuclear”. Tots dos dirigents han mantingut una conversa telefònica en la qual Zelenski ha informat el seu homòleg de “la situació en el front” de combat, la qual cosa inclou a la citada central, segons ha explicat ell mateix en el seu compte de Twitter.

Macron, per part seva, ha advertit del risc que la “presència” i les “accions” de les tropes russes representen per a la seguretat de les instal·lacions nuclears i ha reclamat la seva retirada, segons un comunicat de l’Elisi. Així mateix, ha donat suport a l’enviament “com més aviat millor” d’una missió de l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA).

Macron la nit electoral / EP

Els dos presidents han parlat dels acords per a exportar cereals des d’Ucraïna, un aspecte que Macron considera “indispensable” per a garantir la seguretat alimentària mundial. Tots dos han aplaudit la sortida aquest dilluns d’un primer vaixell de l’ONU, mentre que Macron ha recolzat els esforços europeus per a buscar altres vies fluvials i terrestres d’exportació. Zelenski ha aprofitat el contacte per a agrair l’ajuda militar “tangible” brindada per França i reclamar més mesures. “Hem d’incrementar les sancions contra Rússia”, ha afegit, sense entrar en més detalls però amb la petició a la UE per a vetar els visats de turistes russos com a teló de fons.

Por europea a un atac nuclear

El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ja va advertir que un atac a la central nuclear de la ciutat ucraïnesa de Zaporíjia seria una mica “suïcida”, i per això ha instat la part a que cessin els atacs. Preguntat per les accions que podrien prendre l’ONU i l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (OIEA) en relació amb la possibilitat que la central nuclear de Zaporíjia sigui atacada, Guterres va advertir del perill que suposaria, i va demanar que deixessin “exercir els seus competències” a l’OIEA.