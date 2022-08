Rússia pren el control de la centrar nuclear més gran d’Europa

Ucraïna ha confirmat que la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d’Europa, està ja en mans de Rússia. Des de fa dies s’estan registrant bombardejos al voltant de les instal·lacions de la central nuclear i finalment aquest divendres s’ha confirmat que ja està en poder de Rússia. El ministre ucraïnès d’Interior, Denis Monastirski, ha assenyalat que actualment poden afirmar “de manera absolutament responsable” que no existeix un control adequat sobre les accions de la central nuclear de Zaporiyia.

Així doncs, la guerra entre ambdós països, lluny d’estabilitzar-se continua latent. “En realitat no sols està en mans de l’enemic, sinó també en mans d’especialistes no capacitats que realment poden provocar una tragèdia“, ha alertat Monastirski en roda de premsa, segons l’agència ucraïnès Ukrinform. “Als especialistes ucraïnesos que van romandre allí no se’ls permet ingressar a les àrees on haurien d’estar. Els equips militars de Rússia es troben en els terrenys de la central. Tot això ha estat avaluat amb el nivell més alt d’amenaça”, ha emfatitzat.

El reactor número 4 de la central nuclear de Txernòbil | Wikimedia Commons

Monastirski ha fet saber que Ucraïna ha sol·licitat a l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (OIEA) que garanteixi la seguretat i el control adequat de les instal·lacions mentre Rússia romangui en el lloc, ja que considera que és “difícil imaginar la tragèdia que podria ocórrer si els russos continuen allí”. “Tots hem vist el bombardeig realitzat per les tropes russes (…). És terrible. (…). Estan llestos per a qualsevol acció, malgrat les conseqüències”, per la qual cosa “hem de preparar-nos per a qualsevol escenari”, ha dit el ministre.

Les declaracions de Rússia

D’altra banda, l’expresident rus i actual vicepresident del Consell de Seguretat de Rússia, Dimitri Medvedev, ha acusat a Kíev i als seus patrocinadors occidentals de voler organitzar un altre desastre nuclear com el de Txernòbil. “L’escòria de Kíev i els seus patrocinadors occidentals semblen estar llestos per a organitzar un altre Txernòbil. Els coets i projectils cauen cada vegada més prop dels reactors de la planta d’energia nuclear de Zaporiyia i de les instal·lacions d’emmagatzematge d’isòtops radioactius”, ha dit Medvedev. D’aquesta manera, Medvedev ha assegurat que la presa de control ha estat un intent d’aturar aquests míssils i per tant, “protegir la central perquè no torni a haver-hi una tragèdia”.