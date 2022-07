Ucraïna denuncia l’impacte d’almenys dos míssils russos al port d’Odessa

El portaveu de l’administració ucraïnesa a Odessa, Serhi Bratchuk, ha denunciat aquest dissabte l’impacte d’almenys dos míssils sobre el port de la ciutat, un dels inclosos a l’acord signat aquest divendres entre Rússia, Ucraïna, Turquia i l’ONU per a reprendre les exportacions de gra, imprescindibles per a l’ajuda humanitària i ara mateix paralitzades per la guerra.

Bratchuk ha assegurat que dos míssils més van ser interceptats pels sistemes de defensa aèria de l’Exèrcit ucraïnès. Tots els projectils eren model Kalibr, emprats per les forces russes, ha assegurat l’administrador al portal New Voice of Ukraine, informa l’agència Europa Press.

Prèviament, el diputat Oleksiy Goncharenko havia informat que es van produir sis explosions a Odessa, així com del començament d’un incendi al port. El diputat va afegir que l?atac havia deixat víctimes, sense especificar quantes.

L’ONU supervisarà l’acord sobre el gra

En virtut de l’acord signat ahir, una coalició de personal turc, ucraïnès i de l’ONU té previst supervisar la càrrega de grans als vaixells als ports ucraïnesos d’Odessa, Chernomosk i Pivdenyi, abans de navegar per una ruta planificada prèviament a través del Mar Negre.

Per aquest pacte, cal recordar, les parts russa i ucraïnesa es comprometien a suspendre qualsevol atac contra els vaixells o els ports que participin en aquestes exportacions, però l’acord no cobreix les zones dels ports no implicades en la càrrega de gra.

De moment, el Ministeri d’Exteriors ucraïnès ja ha condemnat l’atac. “Rússia ha trigat menys de 24 hores a llançar un atac amb míssils contra el port d’Odessa, incomplint les seves promeses i soscavant els seus compromisos davant de l’ONU i Turquia en virtut de l’acord d’Istanbul”, ha lamentat el portaveu del Ministeri, Oleg Nikolenko, al vostre compte de Twitter.

“En cas d’incompliment, Rússia assumirà tota la responsabilitat per la crisi alimentària mundial”, ha lamentat.

A més, Nikolenko ha retret que “els míssils russos són com una escopinada de Vladimir Putin a la cara del secretari general de l’ONU, António Guterres, i el president de Turquia Recep Tayyip Erdogan, que han realitzat un enorme esforç per aconseguir un acord i els qui Ucraïna està agraïda”.

Així, Nikolenko ha apuntat en un comunicat publicat a Facebook que Ucraïna recolza l’aplicació “estricta” de l’acord subscrit a Istanbul i demana a l’ONU ia Turquia que “garanteixin que Rússia compleix les seves obligacions dins de l’acord per a un funcionament segur del corredor per a el gra”.