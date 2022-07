Fundació SSG col·labora amb el sisè comboi solidari de suport a Ucraïna

Fundació SSG s’ha sumat a la iniciativa solidària engegada per l’Associació de Voluntaris de CaixaBank, l’Associació Missatgers de la Pau i la Fundació Convent de Santa Clara sota el nom de Repte 30×15. Mentre el grup SSG ha donat un total de disset ambulàncies que ja han viatjat a l’últim dels combois enviats a la frontera d’Ucraïna, altres empreses coordinades per l’Associació de Voluntaris de CaixaBank han dotat els vehicles de l’equipament necessari per prestar assistència adequada al país. Aquests vehicles sanitaris estaran destinats fonamentalment a l’atenció i el trasllat de pacients vulnerables, ferits i víctimes del conflicte bèl·lic a Ucraïna.

Amb aquest, ja són sis els enviaments coordinats que s’han fet fins a la zona des del mes de març. Incloent-hi, material sanitari, aliments i altres estris fonamentals per a l’atenció a ferits, refugiats i civils que es troben en situació de precarietat.

Aquest sisè comboi, a més, ha comptat amb la participació de més de 50 voluntaris arribats des de diferents punts del país. Un equip coordinat i liderat per Raúl Marqueta, director d’Acció Social CaixaBank, que ha recorregut més de 3.000 quilòmetres per fer entrega de 23 ambulàncies, entre les quals, se n’hi trobaven sis de facilitades per Fundació SSG.

L’acció, que cercava la recaptació inicial de 30 ambulàncies, ha aconseguit fins ara i, gràcies a les donacions de diferents entitats i col·laboradors de la xarxa comercial i les empreses clients de CaixaBank, superar la xifra proposada i sumar un total de 75 ambulàncies que seran emprades amb finalitats humanitàries.

Així mateix, s’han rebut donacions de medicaments i instrumental sanitari, que han permès que les ambulàncies puguin ser dotades amb desfibril·ladors, monitors de seguiment cardíac i material per al subministrament de primers auxilis i reanimació.

Gràcies a aquesta flota de vehicles sanitaris que transportarà ferits fins a hospitals repartits per tot el país ucraïnès, s’estima que més de mil persones podran ser ateses i traslladades fins a centres sanitaris i hospitals per rebre l’atenció sanitària adequada.

Compromís solidari

La Fundació SSG ha col·laborat en més d’un centenar de projectes solidaris mantenint sempre la seva aposta ferma per contribuir a la millora del transport sanitari com a valor de primer ordre en l’atenció a les persones.

Aquesta tasca solidària es materialitza de diferents maneres, des de la donació d’equipament sanitari de primer ordre com a ambulàncies per al trasllat de pacients o material quirúrgic, fins a la concessió d’ajuts destinats a fomentar, executar i potenciar actuacions d’estudi, anàlisi, programes, publicacions , campanyes de conscienciació, comunicacions en diversos suports, sobre diverses matèries sanitàries, especialment les relacionades amb el transport sanitari i les actuacions durgència i emergència sanitària.