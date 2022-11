ERC acorda amb Madrid el traspàs de 900 milions per a infraestructures

ERC ha acordat amb el govern espanyol el traspàs de 900 milions d’euros perquè Catalunya impulsi inversions en infraestructures que han quedat penjades en els últims anys per la baixa execució de l’estat. Els republicans han pactat amb PSOE i Podemos diverses esmenes transaccionals que s’inclouran en el projecte de pressupostos generals i aplanen la seva aprovació, prevista per aquest dijous, tot i que els republicans han evitat donar un sí definitiu perquè “encara queda camí per recórrer fins a poder assolir un acord definitiu”.

El portaveu de Pressupostos dels republicans al Congrés dels Diputats, Joan Margall, ha assegurat que seran “exigents” en la defensa de les partides que corresponen a Catalunya i ha celebrat que l’acord anunciat és un pas endavant que facilita les negociacions. ERC també ha pactat partides concretes com una aportació estatal de 40 milions d’euros a l’Autoritat Metropolitana del Transport; 60 milions per a la Catalunya Media City; set milions per a la investigació científica; i 43 milions per poder millorar l’eficiència energètica dels edificis dels Mossos d’Esquadra i continuar amb la renovació de la seva flota.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián | ACN

Els 900 milions es transferiran al llarg de diversos anys

El pacte amb el govern espanyol preveu la creació d’un mecanisme especial per garantir que s’executen les inversions de l’Estat a Catalunya i Madrid transferirà uns 900 milions d’euros perquè sigui la Generalitat qui liciti les obres per construir infraestructures viàries i ferroviàries. En tots els casos es tracta de partides plurianuals, com es fa en la majoria de grans obres, per la qual cosa l’arribada dels diners queda subjecte a l’aprovació als pressupostos durant els pròxims anys. Entre les obres assenyalades destaca la millora de la connectivitat entre l’AP-2 i l’AP-7, que tindran una partida plurianual d’uns 250 milions, o els treballs derivats de la cessió de l’N-II, que rebran una aportació plurianual de 384 milions. Així mateix, l’execució de l’Eix Pirinenc comptarà amb una partida plurianual de 260 milions.

“L’establiment d’aquest mecanisme per garantir les inversions de l’Estat a Catalunya és una gran conquesta per corregir la desinversió històrica que pateixen els catalans i les catalanes”, ha afirmat Margall. “Volem més eines com a país per ajudar la gent, per a fer-li la vida més fàcil. Qualsevol espai de sobirania que conquerim és un pas endavant”.