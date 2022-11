Gerard Figueras renuncia a ser alcaldable de Junts a Vilanova i la Geltrú

L’exsecretari general de l’esport, l’exdiputat al Parlament i exsecretari d’Acció Exterior amb l’exconsellera Victòria Alsina, Gerard Figueras, ha comunicat la seva renúncia com a alcaldable de Junts a Vilanova i la Geltrú. Ho ha fet a través d’una carta, a la qual ha tingut accés EL MÓN, dirigida al coordinador de Junts per Catalunya a la capital del Garraf. Figueras havia d’encapçalar la llista del partit de Borràs i Turull en les properes eleccions del 27 de maig del 2023 a Vilanova, on Junts hi té tres regidors i comparteix govern municipal amb Esquerra Republicana, qui té l’alcaldia.

Nou directiu del DiR

Figueras ha argumentat la seva renúncia a motius professionals, i és que després de la sortida de Junts del Govern de la Generalitat havia fitxat per la directiva dels gimnasos DIR. “La sobtada i imprevista sortida del Govern el passat mes d’octubre ha propiciat noves responsabilitats professionals en el camp de l’empresa privada que són incompatibles amb les obligacions i la dedicació que requereix exercir correctament de cap llista”, assegurava per carta el ja exalcaldable de Junts a Vilanova i la Geltrú a la carta.

Jaume Carnicer serà el candidat

Un cop formalitzada la renúncia, l’Executiva Local del partit li ha demanat de “forma unànime” al regidor de Junts, Jaume Carnicer, que encapçali la llista a les properes eleccions municipals. Carnicer és el regidor del 1r Sector, Mercats Municipals i Ambulants, Economia Social i Solidària i Transparència, Govern Obert i RSC del govern municipal de la capital del Garraf. A més, és Patró Major de la confraria de pescadors de Vilanova.

Jaume Carnicer, regidor de Vilanova i la Geltrú | Ajuntament

El proper dijous 24 de novembre Junts per Catalunya de Vilanova i la Geltrú celebrarà una assemblea extraordinària perquè doni el vistiplau a la candidatura de Carnicer i sigui el cap de llista. En les anteriors eleccions, qui va encapçalar la llista va ser la regidora Blanca Albà, que va substituir Neus Lloveras i va ser alcaldessa durant 8 anys i presidenta de l’AMI durant els fets d’octubre del 2017.