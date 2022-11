Torrent reivindica la llibertat parlamentària: “S’ha fet justícia”

L’expresident del Parlament i conseller d’Empresa, Roger Torrent, ha reivindicat la llibertat parlamentària i la llibertat d’expressió dels diputats de la cambra, després de la sentència absolutòria a l’anterior Mesa del Parlament. “S’ha fet justícia”, ha assegurat rotundament Torrent mostrant la seva satisfacció. De fet, Torrent ho ha reivindicat també de caràcter institucional i ho considera una “bona notícia” per futures meses i judicis ja en marxa.

En aquest sentit, Torrent creu que és un procés que “mai s’hauria d’haver produït”. “Defensem la desjudicialització de la política i l’aposta ‘duna opció pacífica i democràtica com és l’independentisme”, ha afirmat Torrent en seu parlamentària. El conseller d’Empresa opina que al Parlament s’hi ha de poder “parlar de tot” i que respon a un principi “fonamental, com és la llibertat d’expressió”.

Adriana Delgado (ACN)

Torren i Delgado reivindiquen la llibertat parlamentària

“La Mesa del Parlament no es pot convertir en un òrgan censor. No es pot coartar el debat i la iniciativa parlamentària”, subratlla l’expresident del Parlament de Catalunya. Seguint aquesta línia, el conseller creu que no es pot coartar la llibertat parlamentària i posa en la mateixa situació la Mesa de Carme Forcadell, a qui se li ha de repetir el judici, ja que hi va haver dos jutges del TSJC que feien un paper imparcial. En aquesta línia, Torrent defensa la “fi de la repressió” i que “això passa perquè no hi haguem de tornar a passar”.

Torrent també ha evidenciat la importància de la recusació de dos magistrats i considera que el president del TSJC, Barrientos, actuava de forma “imparcial”, tal com li va donar la raó recusant-lo. “Judicialment ens han donat la raó. Els fonaments jurídics tenen un fonamental valor”, subratlla.

L’exsecretària de la Mesa Adriana Delgado també va en aquesta línia i opina que “mai s’hauria d’haver vulnerat la inviolabilitat de la cambra”. “La Mesa no pot actuar com un òrgan censor. Les funcions que s’han de fer des de la Mesa no haurien de tenir l’amenaça d’acabar al jutjat”, ha explicat Delgado.

Van den Eynde no avança l’estratègia

L’advocat dels afectats, Andreu Van den Eynde, no ha avançat quina serà l’estratègia que hauran d’utilitzar fins ara, i és que el vicepresident d’aquella Mesa, Josep Costa, ha anunciat que presentaria un recurs de la sentència perquè ataca la inviolabilitat parlamentària. De fet, Van den Eynde ha recordat com també l’advocada Olga Arderiu ha portat als tribunals internacionals el judici a Forcadell perquè afectava la inviolabilitat parlamentària.