El web de l’Eurocambra pateix un atac després de la declaració sobre Rússia

La pàgina web de l’Eurocambra ha patit aquesta tarda un ciberatac, segons ha confirmat el mateix Parlament Europeu. Coincideix en el dia en què s’ha designat Rússia com Estat promotor del terrorisme, el que ha fet aixecar les sospites dels responsables del web de la institució europea. “La disponibilitat de la pàgina web està impactada des de fora degut als alts nivells de trànsit extern”, ha informat a través de Twitter el portaveu de l’Eurocambra, Jaume Duch. Duch també ha admès que aquest trànsit està “relacionat amb un atac DDOS”.

Els equips tècnics del Parlament Europeu ja estan treballant per intentar resoldre quant abans millor el ciberatac al web de la institució europea que s’ha produït aquest dimecres. L’incident s’ha produït només unes hores després que el Parlament Europeu hagi declarat Rússia Estat promotor del terrorisme en una resolució no vinculant que ha tirat endavant amb el suport dels grups majoritaris de l’Eurocambra. De fet, la resolució ha rebut llum verda amb 494 vots a favor, 58 vots en contra i 44 abstencions. Els eurodiputats “reconeixen Rússia com Estat promotor del terrorisme que utilitza mitjans terroristes” i per tant demanen als vint-i-set que facin passes a nivell estatal i a les institucions europees per fer complir aquesta designació.

El president de Rússia, Vladímir Putin, durant una reunió telemàtica amb el seu govern / DPA

40.000 crims de guerra

En aquesta resolució per declarar Rússia Estat promotor del terrorisme es denuncien concretament 40.000 crims de guerra que s’han documentat durant aquests nou mesos de la invasió russa d’Ucraïna. Especialment subratllen el bombardeig d’infraestructures energètiques, hospitals i escoles entre els quals hi ha els atacs a Maríupol, a l’estació de tren de Kramatorsk i a un centre comercial de Kremenchuk. En la resolució del Parlament Europeu també destaquen les massacres de Bucha, Irpin i Lyman.