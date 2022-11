El Parlament Europeu declara Rússia Estat promotor del terrorisme

El Parlament Europeu ha aprovat per àmplia majoria declarar Rússia Estat promotor del terrorisme pels crims de guerra comesos pel seu exèrcit durant la guerra a Ucraïna. La resolució, que no té caràcter vinculant, ha estat aprovada per 494 vots a favor, 58 en contra i 44 abstencions i envia un missatge clar al president rus, Vladímir Putin, ja que constata que és un país que no dubta a “utilitzar mitjans terroristes”.

A diferència del que passa als Estats Units, la Unió Europea no té una llista oficial de països promotors del terrorisme, un mecanisme que permet activar tota una sèrie de restriccions i sancions als estats que hi són inclosos. En la llista dels EUA hi ha Síria, Iran, Cuba i Corea del Nord, però no Rússia. Tant el Congrés com el Senat ha aprovat resolucions reclamant al govern del president estatunidenc, Joe Biden, que hi inclogui Rússia, però de moment s’hi ha negat.

Votació al ple del Parlament Europeu a Brussel·les / Parlament Europeu

El Parlament Europeu denuncia més de 40.000 crims de guerra de Rússia

La resolució aprovada al Parlament Europeu denuncia específicament els més de 40.000 crims de guerra documentats durant els nous mesos de guerra a Ucraïna i destaca el bombardeig sistemàtic d’infraestructures energètiques, hospitals i escoles, entre les quals destaquen els atacs al teatre de Mariúpol, a una estació de tren de Kramatorsk o a un centre comercial de Kremenchuk o les massacres a Bucha, Irpin, Izium i Lyman.

Els eurodiputats també reclamen a la Comissió Europea que aprovi el marc legal necessari per denunciar els països promotors del terrorisme, la qual cosa facilitaria “nombroses mesures restrictives significatives i tindria unes implicacions profundes en la relació de la UE amb aquests països”, diu el text, que també demana noves sancions contra Rússia i Bielorússia i un embargament total de les importacions d’hidrocarburs i urani rus.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski | Europa Press

Zelenski celebra la resolució el Parlament Europeu sobre Rússia

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha celebrat la resolució aprovada pel Parlament Europeu i ha insistit que Rússia ha de ser aïllada “a tots els nivells” de la política internacional perquè reti comptes per la seva “política terrorista”. El ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitri Kuleba, ha agraït el gest de l’Eurocambra per denunciar la “història de terror de Rússia”. Fins ara, només els països bàltics i Polònia havien fet el pas de qualificar Rússia d’Estat promotor del terrorisme.