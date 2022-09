Brussel·les proposa noves sancions contra Rússia que afecten el petroli

La Comissió Europea ha respost aquest dimecres amb un nou paquet de sancions contra Rússia a “l’escalada” per la mobilització de reservistes i els referèndums d’annexió als territoris ocupats d’Ucraïna. La nova ronda de sancions inclou una “base legal” per establir un límit al preu del petroli rus, restriccions a l’exportació de tecnologies i components clau per a l’equipament militar, l’ampliació de la llista negra d’individus i entitats vinculats al conflicte, la prohibició d’importacions de més productes russos, per valor de 7.000 milions d’euros. El paquet també inclou la prohibició que europeus estiguin en els consells d’empreses públiques russes.

El president de Rússia, Vladimir Putin / EP

Aïllar la economia russa

Les noves restriccions comercials busquen “aïllar” encara més l’economia russa, ja “tocada” per les anteriors restriccions, ha subratllat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en la presentació, juntament amb l’alt representant, Josep Borrell, de la nova ronda de sancions. “El Kremlin ha de pagar per l’escalada”, ha insistit la presidenta de l’executiu europeu.

Seguint l’acord del G7 per fixar un límit al preu del petroli rus, Von der Leyen ha apuntat que el nou paquet de sancions posa les bases legals per fer-ho. “Un límit al preu del petroli ajudarà, d’una banda, a reduir els ingressos de Rússia i, d’altra banda, mantindrà el mercat d’energia estable”, ha dit la presidenta de la Comissió Europea.

Amplia la llista de persones sancionades

A més, la nova ronda amplia la llista de persones i entitats sancionades, que ja inclou més de 1.300, segons ha dit Borrell. A la llista s’afegeixen els responsables de la mobilització de reservistes, així com dels referèndums d’annexió a Rússia que s’han fet a Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia. “Les sancions funcionen i importen, però s’han de mantenir i garantir que no s’esquiven”, ha afirmat l’alt representant de la UE.