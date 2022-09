Noves detencions a Rússia en les protestes contra la guerra a Ucraïna

Aquest dissabte s’han produït noves detencions durant les mobilitzacions contra la mobilització de reservistes per a les Forces Armades russes, segons denuncien diverses organitzacions de drets civils. Les fotografies i vídeos publicats per mitjans de comunicació independents mostren a manifestants sent detinguts en Jabarovsk, Novosibirsk, Irkuts, Tomsk i Chita, a Sibèria. També s’observen pancartes amb lemes com “no som carn”.

Protestes convocades aquesta tarda

També hi ha protestes convocades per a la tarda en la capital, Moscou i a Sant Petersburg. Les protestes van començar després de l’ordre del president rus, Vladimir Putin, d’una mobilització parcial per a reforçar a les Forces Armades després dels recents revessos en la guerra a Ucraïna. En el primer dia de mobilitzacions van ser detingudes més de 1.300 persones, segons el balanç de l’organització de drets civils OVD. Rússia segueix la seva ofensiva a Ucraïna, on s’hi estan celebrant diversos referèndums d’annexió sense el reconeixement del a Comunitat Internacional,

La resistència ucraïnesa ha aconseguit defensar Kíiv de la invasió russa / DPA

Rússia recorda la crisi dels míssils

Precisament aquest divendres, el sotssecretari del Consell de Seguretat de Rússia, Alexander Veneditkov, ha alertat de l’inici d’una “nova Guerra Freda” i ha anomenat a Occident, a qui, liderat pels Estats Units, culpa de les tensions, a resoldre la situació seguint l’”exemple” de la Crisi dels Míssils de Cuba en 1962.

Per a Veneditkov, és necessari que les parts tinguin en compte l’experiència d’haver resolt “amb èxit” aquell conflicte, conegut a Rússia com a Crisi del Carib, i altres episodis de “igualment perillosos” de la confrontació que vivien Rússia i els Estats Units després de la Segona Guerra Mundial, recull l’agència TASS. “Els fets de 1962 són un exemple de com les dues ‘superpotències’ poden deixar de costat les profundes diferències ideològiques que les divideixen en nom del treball constructiu conjunt en benefici de tota la humanitat”, ha dit Veneditkov.