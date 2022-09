Els 27 acorden noves sancions contra Rússia per la mobilització militar

La Unió Europea (UE) han acordat la imposició de noves sancions contra Rússia després de la mobilització militar anunciada pel seu president, Vladímir Putin. Els ministres d’Exterior dels 27 de la UE han pres aquesta decisió la matinada d’aquest dijous, després de l’inici d’una nova escalada de la tensió de la guerra contra Ucraïna i de l’anunci dels referèndums de les regions de Donestk, Lugansk, Jersón i Zaporiyia per annexionar-se a Rússia.

L’acord l’ha anunciat l’Alt Representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicat on també s’ha afirmat que Brussel·les continuarà donant suport a Ucraïna mitjançant el subministrament d’equip militar. En el text, Borrell ha assegurat que “Rússia, els seus líders polítics i tots els involucrats en l’organització d’aquests referèndums, així com en altres violacions del Dret Internacional i del Dret Internacional humanitari a Ucraïna, rendiran comptes”. En aquesta línia, ha anunciat que es presentaran “mesures restrictives addicionals contra Rússia al més aviat possible”.

Borrell ha assenyalat que Rússia ha escollit “el camí de la confrontació” amb l’anunci d’una mobilització militar parcial, amb el suport a l’organització de “referèndums il·legals” a territoris ucraïnesos “ocupats per Rússia” i amenaçant, de nou, amb l’ús d’armes de destrucció massiva. En aquest sentit, ha reiterat la condemna de la Unió Europea a “l’última escalada de Rússia a la seva agressió il·legal”, tot i les “nombroses crides” a detenir l’agressió militar per part de la comunitat internacional.

Més de 1.000 detinguts a les protestes contra Putin

El nou decret de Putin de mobilitzar 300.000 reservistes per anar a combatre a Ucraïna ha provocat indignació i rebuig a Rússia. Les protestes a 38 ciutats russes han deixat, almenys, 1.311 persones detingudes. Segons el portal ovd-info la xifra és la dels detinguts que han pogut certificar, però podrien haver-hi molts més. A Sant Petersburg n’ha comptabilitzat 524 i a Moscou 502.