Més de mil detinguts a Rússia per les protestes contra Putin

Protestes arreu de Rússia contra l’anunci del president Vladímir Putin de mobilitzar 300.000 reservistes per anar a combatre a Ucraïna sota amenaça de presó si s’hi neguen. Aquestes protestes han acabat aquesta nit amb 1.311 persones detingudes a 38 ciutats diferents de Rússia. Segons el portal ovd-info la xifra és la dels detinguts que han pogut certificar, però podrien haver-hi molts més. La ciutat on més detinguts hi ha hagut és Sant Petersburg, amb 524. La segueix Moscou amb 502 detinguts. La resposta de la societat a l’anunci de la “mobilització parcial” de la població ha estat contundent, amb manifestacions a tot el país que han estat sufocades per la policia.

Putin ho ha decidit així després que les tropes ucraïneses hagin guanyat territori fins ara en mans de Rússia. En vista que la invasió se li compliqui encara més, el president rus s’ha decidit per aquesta mesura que no ha agradat gens els ciutadans russos, que hauran d’anar a la guerra o enfrontar-se a penes de presó.

Biden diu que Putin és “despietat”

Una de les reaccions més esperades ha estat la del president dels Estats Units, Joe Biden, que ha assegurat que Putin és “despietat” amb Ucraïna i ara amb els seus conciutadans. “Vol extingir el dret d’Ucraïna d’existir com a estat”, ha recordat aquest dimecres a l’assemblea general de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) que s’ha celebrat a Nova York. Biden ha defensat més sancions contra Rússia perquè “si les nacions poden perseguir les seves ambicions imperials sense conseqüències, tot trontolla”. Així, el president nord-americà ha demanat represàlies contra Moscou per la seva actitud i ha reiterat el suport i “solidaritat” dels Estats Units en les sancions contra Rússia i en la defensa d’Ucraïna. També ha insistit a assenyalar que les amenaces nuclears de Putin són “una irresponsabilitat”.